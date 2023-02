Prsatá Decastelo: Moderátorka zveřejnila fotku, která chlapům vystřelí mozek z hlavy

Hvězda seriálů Ulice či Slunečná Eva Decastelo jakoby najednou omládla. Instagram zásobuje snímky, ze kterých doslova srší energie a pohoda. Rozvod s manželem jí evidentně svědčí. A hlavně samozřejmě nový partner. Manželství obou se rozpadla. Ona opustila producenta Reného, on spisovatelku Radku Třeštíkovou. To na první dobrou Evu i Tomáše spojuje.

Láska si nevybírá

Na svátek zamilovaných moderátorka sdílela fotku z doby, kdy fotila pro pánský časopis. „Valentýna moc nemusím, 1. 5. je mi milejší datum. Ale láska si stejně nevybírá datum, láska se má užívat, kdykoli je to jen možné. Mějme se rádi. Mimochodem, foto je z pravěku z focení pro Playboy,“ napsala si k příspěvku. Je jasné, že se okamžitě vyrojila celá řada pochvalných komentářů.

Nutno ale podotknout, že Eva vypadá stále výborně. Možná, že kdyby k postu poznámku o „době dávno minulé“ nenapsala, lidé by si mysleli, že jde o aktuální focení. Buď jak buď, Třeštík po boku krásné brunetky evidentně odvádí dobrou práci.

Bude ještě miminko?

Pokud jim láska vydrží, je docela možné, že ještě mohou uvažovat o společném dítěti. Nebo už je to pro Evu totálně mimo hru? Pokud jde o Tomáše, tam věk roli nehraje. A Decastelo by se mohla inspirovat u dalších slavných kolegyň. Vždyť například Vendula Pizingerová syna Josefa porodila v osmačtyřiceti! Nebo by jí mohla být vzorem Bára Basiková, která syna Teodora na svět přivedla v šestačtyřiceti. A kdybychom zabrousili do zahraničí, tak zpěvačka Janet Jackson svého prvního potomka přivedla na svět až v padesáti letech. Eva a Tomáš tak ještě mají spoustu času.

Zdroje: redakce, Instagram, Blesk

