Vanda v Ulici do toho jde po hlavě: Hvězdy a hazard jí ale nepřejí. Luděk zatím nic netuší

Vanda před několika dny vyhrála v kasinu třicet tisíc a od té doby má pocit, že jí hvězdy a štěstí přejí. Dokonce se rozhodla, že vyhrané peníze investuje do pohádkové svatby, o které vždycky tolik snila. Jenomže to by snad ani nebyla Vanda, kdyby si všechno sama nezkomplikovala. S penězi totiž rozhodně hospodařit neumí, a tak se brzy ukázalo, že jí na její vytoužené šaty zase tolik nezbývá. Rozhodla se to řešit po svém, tedy tak, jak se jí to už jednou vyplatilo – v kasinu.

Astrologie prý nelže

I tentokrát se budoucí nevěsta zeptala hvězd, jaké má šance v ruletě. S jejich odpovědí byla natolik spokojená, že do hry investuje více než dvacet tisíc. Z kasina ale odejde s nepořízenou a chudší o všechno, co si s sebou přinesla. Ani to ale není všechno, o co nešťastná Vanda přijde, a to navíc ve chvíli, kdy se Luděk rozhodne jejich svatbu uspíšit. Jak se se vším vdavekchtivá, ale nerozumná mladá žena vyrovná? A co na to řekne její snoubenec, až se dozví o maléru, do kterého se dostala? Místo euforie z blížícího se termínu svatby se teď Vanda bojí každého dalšího okamžiku, který může přinést odhalení jejího nezodpovědného chování. A to jí Luděk určitě schvalovat nebude.

Skutečná svatba Kristýny Hrušínské

Vandu v Ulici představuje Kristýna Hrušínská. Ta už má svoji svatbu za sebou, ale s takovými problémy, jakým čelí její seriálová postava, se při přípravě svého velkého dne nepotýkala. „Svatba se vydařila. Nepojali jsme to oficiálně, že všichni zasednou ke stolu, dají si knedlíčky. Měli jsme bufet. Tančilo se a zpívalo. A je pravda, že než jsem se dostala k bufetu, tak tam nic moc nezbylo, ale vlastně to nevadilo, protože piva bylo dost,” prozradila na webu TV Nova. Ani s penězi nemá Kristýna Hrušínská takové problémy jako Vanda, i když přiznává, že se někdy ráda nechá rozmazlovat, zvláště pak na dovolené.

Rodinné štěstí a vánoční miminko

Nyní má ale herečka docela jiné starosti, než jsou dovolené. V posledních měsících můžeme sledovat, jak se tvůrci seriálu stále marněji snažili zamaskovat rostoucí hereččino bříško. V dílech, které se vysílají tento týden, je již zcela zřejmé, že se Kristýna Hrušínská v době natáčení těšila na přírůstek do rodiny.

A protože je Ulice samozřejmě předtočená několik týdnů dopředu, dnes už je všechno jinak. Jen několik dnů před koncem minulého roku přišel na svět její druhý syn Jakub, který tak byl tím nejkrásnějším vánočním dárečkem, jaký si mohou rodiče přát. Splní se podobné přání jednoho dne i seriálové Vandě?

Zdroj: TV Nova

