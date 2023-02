Slavné ženy, které nechtějí být matkami: Pro společnost jsou často divné a sobecké

Už vám někdo řekl, že jste blázen, když si přejete potomka? Nejspíš ne, pokud se zrovna nechystáte usadit se svou dvoutýdenní známostí. Ženy, které po dětech ale vůbec netouží, musí takové komentáře poslouchat takřka denně. „Když jsem doma řekla rodičům, že jim neporodím vytoužená vnoučata, spustila se doslova lavina,“ vzpomíná Katka pro Čtidoma.cz. „Pamatuji si, že máma řekla, že jim to dlužím za to, jak se o mě starali. A pak taky, že se nebude mít kdo ve stáří postarat o mě,“ dodává. „Děti mít mohu, vím o tom. Abych byla upřímná, mám za sebou jeden potrat. Nezlehčuji situaci, když chce mít žena děti, a naopak to nejde, je to tragédie. Ale já jsem se rozhodla. Pro okolí jsem divná a sobecká.“

Mít dítě je dřina, říká Cameron Diaz

Katka ráda pohlídá ratolesti svým kamarádkám, ještě raději je ale potom vrátí. Má svůj život, který jí naprosto vyhovuje. I známých osobností, které se rozhodly, že nechtějí mít děti, je hned několik. Patří mezi ně třeba populární zpěvačka Miley Cyrus, která v poslední době strhla doslova lavinu svým singlem „Flowers“, kterým udělala poslední tečku za bouřlivým vztahem s Liamem Hemsworthem.

Také výše zmíněná Cameron Diaz si tvrdě stojí za tím, že není povinna porodit potomka. „Když máte děti, je to mnohem větší dřina. Mít vedle sebe životy, za které navíc zodpovídáte, to jsem já nezvládla. A díky tomu to mám o dost lehčí. Dítě, to je na celý den, každý den po osmnáct let. Nemít dítě může být v životě o dost jednodušší, ale nemít dítě zase není jednoduché rozhodnutí,“ zamyslela se.

Jennifer Aniston přiznala, že si děti vždy přála. Nepodařilo se

Další známou tváří je například Kim Catrall, představitelka Samanthy v Sexu ve městě. Pro O, The Oprah Magazine v roce 2003 uvedla, že se snaží překonat tlak okolí a stát si za svým. Nenašla v sobě touhu stát se rodičem. Do této „party“ se kdysi počítala i Jennifer Aniston. Bylo jí připisováno, že právě to je důvodem, proč ji opustil Brad Pitt. Až nedávno ale vyšla ven s prohlášením, že má za sebou umělé oplodnění a důvodem bezdětnosti není, že potomky nechtěla, ale nemohla mít.

Ani country hvězda Dolly Parton nechtěla mít své děti. Pocházela z osmi dětí, a tak měla vždy pocit, že má kolem sebe vlastní rodinu. Na vlastní se ale necítila. Americká komička Chelsea Handler o sobě tvrdila, že by nebyla dobrou matkou. Naopak oscarová herečka Helen Mirren přiznává, že se nikdy vědomě nerozhodla, že se rodiny ve svém životě vzdá, byla jen příliš zaneprázdněná na to, aby do svého života začlenila dítě.

Oprah Winfrey věděla, že by nebyla dobrou matkou

Ani slavná moderátorka Oprah Winfrey nemá vlastní potomka. „Nemyslím si, že bych byla dobrou matkou, protože já potřebuji, aby se mnou lidé mluvili a řekli mi, co je s nimi špatně. Nejsem schopna na to sama přijít, a tohle už vím od svého útlého věku,“ řekla žena, která šokovala svět rozhovorem.

„Nemám žádný mateřský pud, biologické hodiny netikají. Mám partnera, který má z předchozího manželství dítě v pubertálním věku. Své si už splnil, a na mě netlačí,“ říká pro Čtidoma.cz naše čtenářka Františka. „Je to nějaká norma v téhle společnosti, že žena musí porodit dítě, jinak neví, co je bolest, nedostatek času, únava? Jsem svobodná bytost, rozhodnu se, jak chci.“

České celebrity, kterým příroda nenadělila potomka

U nás patří mezi bezdětné hvězdy například zesnulá herečka, známá ze seriálu Ulice, Hana Maciuchová, která podstoupila operaci, po které už nemohla otěhotnět. Tehdy ji to natolik ranilo, že prý skončila na několik dní v horečkách. Vlastního dítěte se nedočkala ani zlatá slavice Hana Zagorová s operním pěvcem Štefanem Margitou. Zpěvačka Petra Janů po dětech nikdy netoužila, přednost kariéře dala také Heidi Janků. Svůj život divadlu obětovala také herečka Libuše Švormová.

Zpěvačka Jitka Zelenková nenašla vhodného partnera, ačkoliv si miminko velmi přála. Kariéru upřednostnila moderátorka Eva Jurinová. Biologickým otcem se nikdy nestal ani Petr Štěpánek, který poměrně nedávno „osiřel“ a rozloučil se s posledním ze svých sourozenců, režisérkou Kristýnou Taberyovou.

Podle sčítání v roce 2021 dosáhl počet bezdětných žen v České republice ve věku 15 let a výše téměř jednoho milionu.

Zdroj: cosmopolitan.com, super.cz, Instagram

KAM DÁL: Michaela Pecháčková prozradila, kolik dílů bude mít seriál ZOO.