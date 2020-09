Bára Basiková: Proč nás stále straší koronavirem? Vždyť denně umírají lidé na leukémii či nemoci srdce

/KOMENTÁŘ/ Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu sprostá a hotovo. At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do pr***e!!! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at'už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do pr***e do pr***e do pr***e!!! Tohle má bejt jako co??? Máme se všichni zhroutit??? Proč???

Koronavirus není nebezpečnejší než chřipka

O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi??? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát? Do pr***e! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza.

Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý. Denně umírá na leukémii, rakovinu, plicní choroby a stovky dalších nemocí, mnohem mnohem více lidí!!! Ale nikdo nás tím nestraší! Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí.

To že je nějaká hrozba?

Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob. Proč by to dělal? Abychom se báli??? Ale nemoce a smrt jsou součásti našeho života, do prdele! Byly, jsou a budou, a my to nezměníme. A že v Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavir, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa?

Můj kamarád měl kovid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo všechno. Takže o co tady jde? Chci vám, vážená vládo, vzkázat, že to, co jste dopustili na jaře, se podobá zločinu.

