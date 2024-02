Jak si zadarmo prověřit nového partnera: Dluhy, potomky ani nezodpovědnost už neutají

Nebude vás to stát ani korunu a stačí vám pár údajů – jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození. Pokud máte jen jméno, i s tím si vystačíte, jen budete muset hledat chvíli trochu detailněji. Insolvenční rejstřík je totiž navzdory snaze o GDPR studnicí informací, které poskytuje jednoduše a zadarmo!

Když váš princ není jako z pohádky

Občas se zkrátka potřebujeme přesvědčit o tom, že nám nový vyvolený říká pravdu. Tím spíš pokud už se teď vidíte v bílém závoji, vlečce stříbrem vyšívané – ale co když to nebude skutečný princ, milý pane? Abyste na téhle lásce neprodělali kalhoty, není od věci si vašeho miláčka trochu prověřit a porozhlédnout se po internetu, zda opravdu říká pravdu. Jak se ví, růžové brýle jsou někdy mocný nástroj…

Jedním z takových vodítek je právě insolvenční rejstřík, který takové údaje prozradí vcelku snadno, a ještě za to nikdo nic nechce. Stačí vám přitom znát jméno. V případě, že má člověk příjmení obvyklé a vyskočí na vás až příliš záznamů, lze záznam upřesnit. Ale obecně si skutečně vystačíte s tím, co víte například ze sociálních sítí nebo od svého nového partnera – pokud vám pochopitelně říká pravdu. Pak už si ze záznamů vyberete podle města, odkud ho znáte, podle ročníku či dalších specifik.

Dluhovou past odhalíte snadno

Zjistit detaily můžete i o jeho minulosti, i kdyby měl za sebou už proběhlou insolvenci. Údaje v rejstříku totiž několik let zůstávají jako výstraha pro potenciální možné věřitele. Záznamy se mažou až po uplynutí pěti let od rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení skončeno. Je to doba, po kterou má právní systém dlužníka chránit, aby se do dluhové pasti nedostal znovu, a také věřitele, aby neriskovali své prostředky.

Taková minulost vás sice nemusí odradit od nové vášnivé lásky, ale může vám dát spolehlivý vhled do toho, jak váš milý zachází s penězi. V rejstříku totiž najdete nejen podrobný popis toho, jak se do dluhů dostal, komu dlužil a kolik, ale také jak dlouho s tíživou finanční situací před zahájením insolvence bojoval, zda se dluhy snažil nějak řešit, případně si nevyzvedával poštu a jen si užíval života. Jako na talíři budete mít také informace, zda některé z dluhů přešly do exekuce, případně zda má váš milovaný nějaké potomky – pro případ, že by je snad zapomněl zmínit.

Pokud byste o něj v insolvenčním rejstříku nic nenašli, ještě máte k dispozici Registr exekucí. Ten už je sice placený, a tak si musíte připravit pár drobných, i tam se ale můžete dozvědět pravdu. Hledání v něm už je o něco složitější a budete potřebovat víc údajů. Pokud by však váš partner byl ochotný se k minulosti přiznat dobrovolně, můžete využít například registr SOLUS, který prozradí i barvu oblíbených ponožek – pokud si je vzal na splátky.

Zdroj: autorský článek

