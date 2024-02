Našla Gregorová novou lásku v seriálu Na vlnách Jadranu? Není to první cizinec, co jí učaroval

Slabost pro cizince? Tu měla Hana Gregorová vždy. Ačkoliv ji valná část veřejnosti zná jako manželku legendárního herce Radoslava Brzobohatého, ještě před ním se v 70. letech seznámila na Slovensku s jordánským studentem Gassanem, kterého si rázem omotala kolem prstu.

Láska na první pohled a dva rozvody

Z nevinné aférky se tehdy stala láska jako trám a dvojice se rázem začala chystat na společné bydlení ve Spojených arabských emirátech. Vzali se v roce 1976 a Hana o rok později porodila dceru Rolu. Zpočátku sice za manželem dojížděla do Dubaje, ale odloučení od rodiny pro ni bylo až příliš náročné. Dokonce natolik, že se v jednu chvíli rozhodli přestěhovat zpátky na Slovensko, a vše mohlo být zalité sluncem.

Jenže plán nakonec nestihli uskutečnit. V roce 1980 dostala Gregorová nabídku zahrát si ve filmu Noční jezdci, a manžel ji dokonce podporoval, aby roli přijala. Jenže tehdy netušil, že to znamená konec jejich manželství. Seznámila se tam s Radkem Brzobohatým, a ačkoliv jeho odchod od Jiřiny Bohdalové byl tehdy velmi divoký, Gassan své ženě ve štěstí nebránil. Skončili u oltáře a narodil se jim syn Ondřej, který je jedním z nejúspěšnějších hudebních skladatelů současnosti. Nedávno se oženil s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Ta je údajně první ženou, která se Gregorové opravdu líbí – na ženy svého syna měla totiž vždy přísné oko.

Objevovala krásy Chorvatska sama?

Tentokrát jí však učaroval krasavec ze Slovinska! Sebastian Cavazza hraje v seriálu Na vlnách Jadranu sympaťáka Zorana Radniče a Gregorové naprosto učaroval. Pěla ódy, jak je mužný a šikovný, a snad se prý zdálo, že ani ona jemu není lhostejná.

Zatím to však vypadá, že jejich láska zůstala za chorvatskými hranicemi. Znají se přitom už z dřívějška. Jakmile měla herečka volno, trávila ho pozorováním místní kultury, ochutnáváním dobrot i cestováním. Že by ji v tom Cavazza následoval? To si raději nechala pro sebe, přece má doma svého Koptíka. Ten byl často terčem kritiky veřejnosti a Gregorová vedle něj podle mnohých ztrácela svou přirozenou noblesu.

Občas se ale všechno pouze zdá perfektní a je možné, že tady to bylo zkrátka okouzlení na první pohled a brzy se Hanka dočká nové podpory. Ta by se jí teď hodila, míří totiž do slovenské verze soutěže StarDance a podle svých slov tam bude zřejmě vůbec nejstarší za poslední ročníky, ne-li vůbec. Uvidíme, zda se slovinský krasavec snad jako náhodou objeví v publiku a bude tleskat jako o život!

Zdroj: autorský článek

