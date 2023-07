Grossmann, Šimek nebo Bohdalová, Dvořák. Slavné televizní dvojice často rozdělila až smrt

Šimek a Grossmann spolu působili jen několik let

Miloslav Šimek a Jiří Grossmann se potkali na vysoké škole. Spolu založili humoristickou dvojici a prorazili v Semaforu i přes nesouhlas Jiřího Šlitra, kterému se jejich humor nelíbil. Měli v divadle vlastní pořad nazvaný Návštěvní dny, který se skládal ze satirických dialogů a scének. Prokládali je písněmi tehdejších hvězd Nadi Urbánkové, Miluše Voborníkové či Pavla Bobka.

Šimek byl vystudovaný pedagog, Grossmann měl zase blízko k hudbě. Spoustu z jejich divadelních pořadů natočila Československá televize, která je dodnes vysílá. Tak získali oba nesmrtelnou popularitu, kterou umocnila Grossmannova předčasná smrt ve třiceti letech na Hodgkinův lymfom, tedy na rakovinu lymfatické tkáně. Ironií osudu je to dnes jedna z těch léčitelnějších forem rakoviny.

Miloslava Šimka Grossmannova smrt velmi zasáhla. Na vysokou úroveň humoru dvojice Š+G se pokusil navázat nejprve s Luďkem Sobotou a Petrem Nárožným v 70. letech, o dekádu později pak s Jiřím Krampolem. Kvůli nevalné úrovni těchto scének se Šimek nepohodl s Jiřím Suchým, zakladatelem divadla Semafor, a jejich pracovní cesty se rozešly. Po odchodu ze Semaforu založil Šimek Divadlo Jiřího Grossmanna, kde působil spolu se Zuzanou Bubílkovou, přezdívanou Bubu.

Šimek a Bubílková s politiky netančili

Právě bývalá moderátorka socialistického pořadu Co týden dal začala v pořadech Šimka vystupovat systematicky. Na pódiu jim to spolu šlo – Šimek zastával tradiční úlohu toho moudřejšího, Bubílková zase tu udivenou. Jeho „prosím vás“ zaznělo snad v každém dílu satirického magazínu S politiky netančím, které se v Divadle Jiřího Grossmanna pro Českou televizi točilo.

V roce 2000 přešli na TV NOVA s lehce obměněným názvem Politické harašení aneb S politiky stále netančíme, ale obsah zůstal stejný. Úroveň scének a vtipů klesala se zhoršujícím se zdravím Miloslava Šimka, který zemřel v roce 2004 v 64 letech na akutní leukemii.

Kaiser a Lábus udivovali množstvím charakterů

Jiří Lábus, český herec spjatý s divadlem Ypsilon, potkal svého parťáka Oldřicha Kaisera na konci 70. let. Začali pořadem Kabaret U dobré pohody, pak ale prorazili v Československé televizi s estrádním pásmem Možná přijde i kouzelník. Pořad s nimi moderoval také Jiří Korn, ale absolutní chemii a humor nabízely scénky mezi Kaiserem a Lábusem.

Dokázali se převtělit do neuvěřitelného množství charakterů. Legendární je například Těžký týden referenta Kubrta (se zlidovělou hláškou „Nepřišly gumičky“), Klíště s Jarmilou Hanusovou a Zdeňkem Srstkou nebo Moucha, kde Kaiser naplno využil své pantomimické schopnosti. To už bylo na TV NOVA v pořadu Ruská ruleta. Od roku 1991 do roku 2021 oba komici tvořili „nekonečný“ rozhlasový seriál Tlučhořovi.

Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák: vtipně a bez vulgarit

Nedílnou součástí socialistického televizního vysílání byli Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová v Televarieté. Ačkoliv dnes je Televarieté symbolem Československé televize, chybělo jen málo, aby byl pořad po 25 dílech zrušen – tehdejší zábavní scéna nedokázala nabídnout víc umělců. Naštěstí Dvořáka, tehdy už řadového dramaturga, napadlo přidat do Televarieté humor.

Od roku 1977 tedy pořad moderoval a psal všechny scénky i průvodní slovo. Díky jeho laskavému humoru a komediálnímu talentu Jiřiny Bohdalové byl stvořen legendární pořad. Zajímavé je, že oba byli „na nože“ s režimem. Bohdalová těsně předtím dotočila trezorový film Ucho a Dvořák nechtěl vstoupit do strany, proto skončil ve vedení televizní zábavy.

Jeho pořad byl postupně protkaný množstvím soudobých inteligentních paralel, nejrůznějších narážek a vtipů. Do Televarieté zvali umělce z celého světa, a i když převažovali artisté a tanečníci ze zemí socialistického bloku, objevili se v pořadu umělci například z Francie či Itálie. Dvořákovo zdraví se postupně zhoršovalo, ale zvládl napsat, odmoderovat a odehrát 74 dílů.

Nikdy nepoužíval vulgarity – na rozdíl od jiných komiků. Poslední díl byl natočen v roce 1998 a těžce nemocný Dvořák jej dokončil s vypětím všech sil. Další naplánovaný díl už musel být odložen. Vladimír Dvořák zemřel na sklonku roku 1999.

Umění zmiňovaných dvojic nabízejí bohaté archivy České televize. O prázdninách se můžeme těšit na reprízu Návštěvního dne Šimka a Grossmanna ve čtvrtek 6. července ve 22.10 na ČT Art.

