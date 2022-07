Zuzana Bubílková nestárne: Podívejte se, jak to Bubu slušelo v Politickém harašení se Šimkem

Bystrému oku neuniklo, že si Zuzana Bubílková na svých sociálních sítích ráda bere na paškál kauzy, které prolítnou médii. Nedávno to byla Dáda Patrasová a její problémy s alkoholem, o pár dní později Radka Třeštíková s odvážnou garderobou na červeném koberci ve Varech. Pamatujete si ale ještě Politické harašení, kde perfektními komentáři jen hýřila? Po smrti Šimka chvíli loď kormidlovala sama, dlouho to však neutáhla. Obstál by takový pořad dnes?