Pamatujete na legendární pořad Kolotoč? Z Pavla Poulíčka je dnes ředitel, na Nově skončil kvůli trapasu při zápase NHL

Úplně první studio Kolotoče mělo design poutě z 30. let. Dokonce v první řadě vyhrávali soutěžící ceny jako nádobí a elektroniku, až později vyhrávali peníze. Až v roce 1999 získal pořad nový kabát a soutěžící točil zařízením, které rozpohybovalo kolotočem na plátně. Poslední design připomínal spíše americké studio. Na to se podívejte do galerie!

Proslavily ho Sportovní noviny

Moderátor Pavel Poulíček byl svého času idolem mnoha žen. Na televizi Nova se stal prvním moderátorem Sportovních novin, diváci ho vídali i ve zmiňovaném kolotoči a nebyla společenská akce, na které by jako moderátor chyběl. Mezi takové patřil například Fotbalista roku, Zlatá hokejka nebo Miss České republiky, která tehdy ještě patřila Miloši Zapletalovi. Tehdejší prestiž již ročníky Miss posledních let nedosáhly. Letos se dokonce vysílal přenos na vedlejším kanále Novy.

Výškou basketbalista, v srdci golf

Ačkoliv vyhrál sedmkrát anketu TýTý v kategorii sportovní komentátor, Poulíček od své tehdejší slávy utekl a dnes už ho na obrazovkách neuvidíte. Nebylo to ale tak docela z jeho vůle. Z Novy musel v roce 2009 totiž odejít, když zapomněl na začátek hokejového zápasu NHL. Tehdy se nechal slyšet, že stejně toužil odejít.

Po svém odchodu pracoval pro agenturu Médea, kde se staral o marketing Českých drah. Chvíli se také věnoval podnikání, patřila mu například část serveru Kuplon.cz. Dnes je ředitelem Golf TV, která patří do americké skupiny NBC Universal. Od října 2020 také patří k marketingovému týmu klubu HC Dynamo Pardubice.

Před dcerou o své minulosti raději nemluví

Podle serveru Expres.cz se před časem svěřil, že je mimo televizní obrazovky rád. Nehodlá totiž své dceři ukazovat, čím se živil a proslavil. Otázkou je, jak těžké bude pro jeho dceru legendární scénky z Kolotoče dohledat.

