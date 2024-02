Brzobohatý a Bohdalová: Bouřlivé manželství, rozvod, nenávist i usmíření. Bylo to hodně divoké

Herecké vztahy se mnohdy velmi podobají těm filmovým. Rychle vzplanou při natáčení, kdy k sobě mají postavy děje blízko často i fyzicky, ale mnohdy také stejně rychle odcházejí. Jen těm nejšťastnějším vydrží láska déle, nebo dokonce po celý zbytek života. Manželství Radka Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové trvalo dvanáct let. Je to hodně, nebo málo?

Potkali se na natáčení

Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý se potkali při natáčení filmu Hvězda zvaná pelyněk. V historickém snímku podle událostí z roku 1918 oba ztvárnili postavy, jež patřily mezi hlavní. A právě tehdy prý přeskočila ona pověstná jiskra a jejich láska vzplanula velmi rychle. Oba dva už přitom měli za sebou nevydařené manželství a dítě. Jiřina Bohdalová si do společné domácnosti s charismatickým hercem přivedla dceru Simonu, jejímž otcem byl geofyzik a seismolog Břetislav Staš, Radek Brzobohatý měl z prvního (také hereckého) manželství dceru Radanu, která po rozvodu žila se svojí matkou.

Stejné povahy přinášejí problém

Dlouho se zdálo, že bude všechno dobře fungovat, poměrně brzy po prvních schůzkách v roce 1964 spolu začali bydlet, ale ještě dalších šest let trvalo, než si řekli svoje oficiální „ano“. Jiřině Bohdalové bylo v době jejich seznámení třiatřicet let a jejímu vyvolenému o rok méně. Oba již v té době měli svoje herecké kariéry i zkušenosti z minulosti, a tak není nic divného, že měli také svoje jednoznačně dané povahy. Pro partnerství nebývá dobré, když jsou oba dva buď příliš poddajní a klidní, nebo naopak temperamentní a neústupní. Toto herecké manželství přitom patřilo do druhé zmiňované kategorie.

Dvojice i před kamerou

Přesto ale po mnoho let jejich partnerství fungovalo nejen ve skutečnosti, ale také v jejich umělecké práci. Partnery se často stávali i ve filmu a režiséři je rádi jako dvojici obsazovali. Můžeme vzpomenout třeba na filmy Pěnička a Paraplíčko, Dáma na kolejích nebo doslova geniální Ucho.

Hádky nebyly výjimkou

Jiřina Bohdalová je od přírody temperamentní, rázná žena, ale stejné povahy byl i Radoslav Brzobohatý, ačkoliv se to v mnoha jeho rolích neodráželo tak zřejmě jako v postavách, které ztvárňovala jeho tehdejší žena. Herec byl navíc od mládí charismatický, a tak neměl nouzi o ženský obdiv – a to jeho žena velmi těžce nesla. Podle výpovědí jejich kolegů tak nebývaly hádky žádnou výjimkou, až se jednoho dne Radoslav, možná i pod vlivem jisté nespokojenosti, zamiloval jinde. Simona Stašová na svého náhradního otce přesto vždy vzpomínala v dobrém jako na člověka, který jí přinesl do života mnoho dobrého.

Česko-slovenská nevěra

Stejně jako natáčení filmu tuto hereckou dvojici v roce 1964 spojilo, byla to zase práce, která ji nakonec v roce 1980 rozdělila. Tentokrát šlo pro změnu o snímek Noční jezdec, který svedl dohromady ženatého Radoslava Brzobohatého s vdanou Hanou Gregorovou. Netrvalo to dlouho a po krátké době tajných schůzek se už oba rozváděli. Takovou zradu ale Jiřina Bohdalová dlouho nemohla „rozdýchat“ a navíc se odcizili i herecky, protože každý začal dostávat jiné role. Snad proto, že režiséři tušili, že by mohly vznikat problémy.

Problémy dlouho po rozvodu

Zatímco manželství jeho nové slovenské lásky Gregorové skončilo celkem poklidným rozchodem, v Praze to vřelo ještě desítky let po rozvodu. Bývalí manželé se setkali až na konci hercova života, jak jinak než zase při natáčení. Tehdy šlo o Vrásky z lásky, což byl pro jejich vztahovou horskou dráhu velmi výstižný název. Nikdo z nich ale tehdy ještě netušil, že nedostanou příležitost svoje životní osudy po usmíření probrat do větší hloubky. Jen několik měsíců po poslední klapce tohoto filmu, v nedožitých osmdesáti letech, Radoslav Brzobohatý zemřel.

