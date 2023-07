Osudový seriál Vyprávěj: Dohromady dal dva páry, pro Radka Brzobohatého věštil smrt

Když Česká televize nasadila na konci srpna 2009 na obrazovky seriál Vyprávěj, ještě netušila, jaký to bude hit. Nakonec se premiérové díly vysílaly až do června 2013. Seriál je navíc pravidelně reprízován. Děj, který reflektuje moderní dějiny, měl velký úspěch. Začíná totiž v šedesátých letech, o kterých je známo, že se k nim studenti na školách příliš nedostanou. Větší pozornost se obvykle věnuje starověké Číně, Mezopotámii nebo Egyptu. Snad možná proto si i po letech si získává další a další generace a jeho představitelé na něj rádi vzpomínají. Aby ne! Na place bylo totiž plno lásky…

Veronika a Biser Arichtevovi

Veronika Arichteva, dříve Nová, se na place Vyprávěj potkala v roce 2009 se svým budoucím manželem, režisérem Biserem Arichtevem. Jiskra přeskočila takřka ihned a byla z toho láska jako trám. „Na place jsme kolem sebe chodili na těsno, i když jsme se míjeli na obrovský prázdný chodbě. Sedávali si vedle sebe v cateringu při obědový pauze. Jedno, že už jsem jeden oběd měla před tím, než se šel najíst Bisi. Mysleli jsme si, že to na nás nikdo nevidí. Viděli to všichni, no,“ vzpomíná krásná herečka, která je dnes také maminkou syna Luky.

Dva týdny po seznámení odletěla dvojice společně na Vánoce do Thajska. „V baru na Khao San road mi dal prstýnek z rozpouštějícího se ledu z gin tonicu,“ pamatuje si dodnes Veronika. A hned v lednu se k ní Bisi nastěhoval. Vzali se po ročním vztahu v luxusním parkhotelu v Popovičkách, šaty měla tehdy herečka od návrhářky Terezy Sabáčkové. Vytoužený syn se jim narodil po 8 letech.

Vyprávěj byl první seriál, kde se cesty Arichtevových střetly. Následovala První republika, kde si Veronika zahrála Magdalenu. Často musela čelit klepům, že od teď ji bude do projektů protlačovat režisér, kterého si doma hýčká. Nebyla to ale pravda. Jejich dalším projektem byl až loňský seriál O mě se neboj. A do té doby oblíbená televizní i divadelní herečka ukázala, že za práci umí vzít i sama. Dnes s Biserem rekonstruují starší dům, který je naprosto uchvátil, a otevřeně mluví o tom, že si přejí dalšího potomka. Vypadá to, že tuhle dvojici zkrátka nic nerozdělí!

Jana Bernášková a Rudolf Merkner

Během natáčení seriálu Vyprávěj potkala svou životní lásku také představitelka potvory Ivety Hájkové! Jistě jí to přišlo vhod, měla za sebou totiž těžké časy. První dceru Justýnu porodila režisérovi Davidu Drábkovi. Než se ale stihli vůbec vzít, rozešli se. Zkrátka to neklapalo. Možná ji tehdy ani nenapadlo, že ji čeká další manželství – a to se scenáristou a producentem Rudolfem Merknerem. Ten seriál Vyprávěj napsal, a když se s Janou seznámil, myslel si o ní prý, že je unylá, divná a ezoterická. Kdo by to byl řekl, že spolu jednou budou mít syna Theodora a oslaví už jedenácté výročí svatby. Společně jdou životem už dokonce třináct let a vypadají, že jsou opravdu šťastní.

„Myslím si, že s ním bude nejkrásnější život. A chtěla bych mu vzkázat, aby mě miloval pořád stejně, tak oddaně, velkou a nekonečnou láskou, kterou mám pocit, že mi dal zatím jenom on,“ nechala se slyšet na své svatbě Bernášková. I pro ni tak byl seriál Vyprávěj doslova osudový, a to nejen láskou. Právě Merkner ji totiž přivedl k její spisovatelské dráze. Její kniha Jak přežít svého muže se dokonce dočkala svého filmového zpracování a před pár dny padla na natáčení poslední klapka. Film zamíří do kin 9. listopadu. Napsala také knihy Coura a Koloušek. Merknerovi se prý psaní jeho ženy líbí, a kdyby nebylo jeho, nikdy by nenašla odvahu. Zkrátka osud!

Smutný konec legendárního herce

Se seriálem Vyprávěj je neodmyslitelně spjata i jedná smutná událost. Legendární herec Radoslav Brzobohatý den před svým skonem ještě natáčel záběry právě do seriálu Vyprávěj. Zemřel 12. září 2012. Bylo to náhlé. Lidé ze štábu – a nejen oni – byli v šoku. Týden před svým skonem řekl přitom v jednom z rozhovorů, že si přeje umřít na jevišti. Skoro se mu to povedlo. Do poslední chvíle natáčel i hrál v divadelních představeních. Jeho postavu Františka ve Vyprávěj také čekala smrt. Jako by mu seriál věštil, co ho za pár chvil čeká...

„Je ironií osudu, že i jeho postava v seriálu končila. Také to souviselo s věkem. Zbývalo mu už jen pár natáčecích dnů. Paradoxně to seriál příliš nezasáhne. Nás tvůrce to ale lidsky zasáhlo velmi,“ řekl producent Filip Bobiňski.

Česká televize momentálně reprízuje třetí řadu. Na další díl se mohou diváci těšit zase zítra a poté ve čtvrtek.

Zdroj: Česká televize, iDNES.cz, ČSFD, Instagram

KAM DÁL: Vedlejšáky slavných: Nacista Gruber ze Zlaté labutě v létě provází na hradě, z Boudové je koučka.