Falešní výherci loterie: Co se stane, když se chybně domníváte, že jste milionáři? Prohrát můžete i kalhoty

Pokud vyhrajete loterii, konečně možná získáte příležitost, jak si koupit vše, po čem jen kdy vaše srdce toužilo. Ale co se stane ve chvíli, kdy si chybně myslíte, že jste získali vytoužené miliony, a koupíte to dřív, než vám peníze vyplatí? Možná zjistíte, že váš tiket nebyl tak docela výherní, a utratíte poslední úspory. Tohle jsou ti, kterým bylo chybně řečeno, že vyhráli. A jeden si to dokonce spočítal sám. Bohužel, také chybně.