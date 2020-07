Královna módy Aenne Burdová: Vydavatelství dostala jako odpustek za manželovu milenku

Příběh Anny Magdaleny Lemmingerové je dokonalou ukázkou toho, že i manželova nevěra může přinést něco dobrého. Nebýt milostných záletů, kdo ví, jestli by světlo světa vůbec kdy spatřila královna módy Aenne Burdová a její slavný časopis. Žena, jejíž život dodnes fascinuje, se narodila před 111 lety.

Aenne Burdová vedla vydavatelství dlouhých 45 let.

Příběh Anny Magdaleny Lemmingerové je dokonalou ukázkou toho, že i manželova nevěra může přinést něco dobrého. Nebýt milostných záletů, kdo ví, jestli by světlo světa vůbec kdy spatřila královna módy Aenne Burdová a její slavný časopis. Žena, jejíž život dodnes fascinuje, se narodila před 111 lety.

Anna Magdalena Lemmingerová, která se později nechala přejmenovat na Aenne podle oblíbené písně Ännchen von Tharau, studovala v kláštěrní škole v Offenburgu. Poté se tamtéž vyučila prodavačkou v elektrárně a právě tam se seznámila s mužem, který jí měl změnit život - s nakladatelem a knihtiskařem dr. Franzem Burdou. Ten byl mladou, inteligentní, kreativní a příjemnou ženou natolik okouzlen, že si ji 9. července 1931 vzal. Měli spolu tři syny - Franze, Friedera a Huberta.

Drahá nevěra

Manžel však nebyl žádný svatoušek a Aenne se brzy dozvěděla o jeho četných záletech. Jedné milence dokonce financoval prodělečné módní vydavatelství Effi, což Aenne naštvalo a na manžela zaútočila. Pohrozila mu rozvodem, pokud okamžitě nepřestane svou milenku dotovat a nedá peníze do jejího vlastního vydavatelství.

Anna Magdalene Lemmingerová se narodila v německém Offenburgu Marii Lemmingerové a lokomotivnímu topiči Franzi Lemmingerovi.

Nakonec převzala krachující vydavatelství Elfriede Breuerové i se všemi zaměstnanci právě Aenne. Roku 1949 začala vydávat časopis Favorit, který o rok později přejmenovala na Burda Moden. Prvotní náklad byl pouhých sto tisíc výtisků.

Revoluční nápad

Jenže roku 1952 přišla Aenne s převratným nápadem, který vynesl Burdu na vrchol. Začala vkládat do časopisu archy se vzory střihů, aby si mohly čtenářky ušít šaty samy doma. Zatímco móda v ostatních časopisech byla nadále pro ženy nedostupná, z Burdy šlo ušít vše, co se jim líbilo. Vkusně a elegantně tak mohlo začít chodit oblečeno velké množství žen, které by na podobné kousky v obchodech neměly peníze.

Nejznámější módní časopis světa

Roku 1961 převzala Burda Bayer Moden a stala se s nákladem 1,2 milionu největším módním časopisem na světě. O čtyři roky později prodala přes milión výtisků a o další čtyři roky později to byly už téměř dva milióny. Roku 2005 nakonec Burda vycházela v 89 zemích světa a byla překládána do 16 jazyků. S podobným konceptem založila i další tituly s názvy Anna, Carina nebo Verena.

Burda Moden byla prvním západním časopisem, který vycházel v ruštině a jeho vydavatelka byla pozvána do Moskvy manželkou generálního tajemníka ÚV KSSS Raisou Gorbačovovou.

Odchod do důchodu

Aenne Burdová vedla vydavatelství celých 45 let a až v jejích pětaosmdesáti letech se rozhodla, že je čas ho předat dál. Spravedlivě ho rozdělila mezi své tři syny. Franz a Frieder svůj podíl prodali Hubertovi, který následně převzal kontrolu nad celou firmou Burda Moden.

Zájem o rychlé stroje

Na zájmy sice Burdová moc času neměla, ale když už chtěla upustit páru, věnovala se olejové malbě. V mládí milovala rychlá kola a auta, ale s pronikáním do světa módy se místo do dresu musela oblékat do aktuálních trendů a chodit na nejrůznější společenské akce, módní přehlídky i filmové premiéry. Láska ke sportu a přírodě šla stranou.

Chytrá a obávaná

Aenne byla naštěstí velmi ambiciózní, pečlivá a trpělivá, tudíž si nakonec vždy s konkurencí poradila a jako vlivné podnikatelky se jí obával nejeden muž. Navíc byla velmi chytrá a orientovala se v politice i s jejími zákulisními hrátkami. Uměla chodit i v komunikaci s médii. Burdová nikdy nezahálela a pracovala do vysokého věku. Zemřela v požehnaném věku 96 let obklopena svou milující rodinou.

