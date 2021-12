Lionel Messi se zastal své ženy na slavnostním galavečeru. Takhle se k ní nikdo chovat nesmí

Na slavnostním galavečeru, kde byla Lionelovi Messimu předána prestižní fotbalová cena, Zlatý míč, bylo zachyceno jeho galantní chování.

V pondělí večer se na této slavnostní akci v Paříži zastal své ženy při pózování před fotografy.

Tento nenahraditelný útočník fotbalového týmu Paris Saint Germain získal Zlatý míč, cenu pro nejlepšího fotbalistu světa, dokonce již posedmé.

Druhé místo získal Robert Lewandowski z fotbalového klubu Bayern Mnichov.

Na akci dorazil s celou rodinou, po jeho boku nechyběla jeho krásná žena Antonella, ale ani jejich tři synové Thiago, Mateo a Ciro.

V tomto složení se Messi dostavil také před fotografy, ti ale měli zcela jiné plány. Vyfotili několik snímků Messiho s celou jeho rodinou, poté ale řekli jeho ženě, aby ustoupila do povzdálí a oni si mohli nejlepšího fotbalistu na světe zdokumentovat o samotě s jeho syny.

To se ale Messimu vůbec nelíbilo a poprosil svou manželku, ať nikam nechodí. Z jeho výrazu bylo jasné, že fotografové překročili hranici slušnosti a nikdo jeho ženě nebude říkat, co má dělat.

A France Football director told Antonela to stand aside to take pictures of Messi alone with his sons but he made sure she stayed by his side. King.



pic.twitter.com/e8hjhHC94T