Mariah Carey už léta bojuje s vážnou nemocí

Zpěvačka poprvé otevřeně promluvila o tom, že trpí bipolární poruchou, v roce 2018, nemoc jí přitom diagnostikovali již v roce 2001.

Jedná se o psychickou poruchu, která se podle webu Mayo kliniky projevuje náhlými změnami nálad, které se mohou přeměnit z jednoho exterému na druhý. Nemoc se tedy projevuje extrémně dobrou náladou, kdy je člověk trpící touto poruchou téměř až v euforii, ale také depresí, smutkem a pocitem bezmoci.

Tato nemoc se bohužel nedá zcela vyléčit, ale lze ji zmírnit určitými druhy léků a terapií.

Zpěvačka se svěřila, že poté, co jí lékaři nemoc diagnostikovali v roce 2001, tomu zkrátka „nemohla uvěřit“.

O tom, že je její diagnóza pravdivá, se ale vzápětí přesvědčila. Roky, které po této diagnóze následovaly, prý byly „těmi nejtěžšími v jejím životě“.

„Až donedávna jsem se to snažila potlačovat a izolovala jsem se od ostatních. Neustále jsem měla strach, že na to někdo přijde. Už to na mě bylo moc, prostě už jsem takhle nemohla dál,“ promluvila zpěvačka o tom, proč o svém zdravotním stavu promluvila veřejně po několika letech mlčení.

„Vyhledala jsem pomoc, obklopila jsem se pozitivními lidmi a vrátila jsem se k tomu, co miluju nejvíc – ke psaní a nahrávání písní,“ uvedla Carey.

Hvězda se také dále svěřila s tím, že se u ní tato nevyzpytatelná nemoc projevovala tak, že v noci nemohla spát. Tehdy si prý myslela, že jen trpí nespavostí, bohužel to byl ale pouze jeden z příznaků bipolární poruchy.

To ale nebylo vše, nemoc se u ní také projevovala tak, že některé dny zkrátka neměla téměř žádnou energii, cítíla se smutně a osamoceně a také ji pronásledoval paralyzující strach, že ztratí vše, co se jí podařilo vybudovat.

„Doufám, že tuto nemoc normalizujeme a nebudeme toto téma považovat za tabu. Pomůže to lidem, kteří touto chorobou trpí,“ dodala zpěvačka.

Zdroj: People, Express

KAM DÁL: Mahulena Bočanová vystihla konflikt na Ukrajině jediným obrázkem.