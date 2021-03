Meghan: Do sňatku s Harrym jsem šla s naivními představami. Rasismus a myšlenky na sebevraždu

Buckinghamský palác se zatím k obsahu přenosu nevyjádřil, britský premiér Boris Johnson záležitost odmítl komentovat. Meghan v napjatě očekávaném rozhovoru přiznala, že měla velmi naivní představy o přivdání se do královské rodiny a že "úplně nechápala, o jakou práci půjde", protože sledování představitelů monarchie nebylo v její rodině běžné. Zároveň ocenila královnu Alžbětu II., která se k ní prý vždy chovala přátelsky, zmínila také detaily o svatbě nebo o druhém těhotenství. Pár prozradil, že jejich druhým potomkem bude holčička.

Cítil se jako v pasti

Harry řekl, že se cítil v královském životě jako v pasti a byl překvapený, že ho v loňském roce rodina finančně odstřihla a připravila o ochranku. Měl také pocit, že jeho rodina Meghan dostatečně nepodporuje v době, kdy trpěla útoky bulváru a nepravdivými informacemi, které se o ní objevovaly.

Meghan mimo jiné uvedla, že trpěla sebevražednými myšlenkami a požádala o pomoc prostřednictvím palácového odboru lidských zdrojů, ale bylo jí řečeno, že nemohou nic dělat. "V té době jsem se hrozně styděla to říct, styděla jsem se to přiznat Harrymu, protože vím, jak velkou v životě utrpěl ztrátu. Ale věděla jsem, že když to neřeknu, tak to udělám. Prostě už jsem nechtěla dál žít," řekla.

Moderátorka byla v šoku

Během rozhovoru také Meghan, která je rasově smíšeného původu, líčila, jak se v době jejího prvního těhotenství se synem Archiem v paláci objevovaly "obavy a rozhovory o tom, jak tmavou pleť může mít, až se narodí". Po tomto prohlášení se Winfreyová jen nevěřícně zeptala: "Cože?" A zatímco moderátorka tiše seděla, Meghan líčila, jak těžko chápala, proč královská rodina řeší barvu kůže jejího syna.

Dodala, že pro ni bylo velmi těžké během těhotenství zpracovat všechno, co se kolem ní dělo - včetně diskusí o tom, zda její syn dostane královský titul. Ovšem víc než to, že její syn nebude princ, ji znepokojovalo, že bez královského titulu mu nebude poskytována ochrana jako členu královské rodiny. "Musel být v bezpečí," řekla Meghan se slzami v očích.

Nezacházeli s ní dobře

Harry uvedl, že způsob, jakým královská rodina zacházela s Meghan, měl trvalé následky na jeho vztah s rodinou, a dodal, že v současnosti nemá blízký vztah se svým bratrem Williamem, který je po jejich otci Charlesovi druhým následníkem britského trůnu.

O vztahu k otci, který mu prý přestal zvedat telefon, řekl: "Musíme toho spoustu vyřešit. Mám opravdu pocit, že mě nechal na holičkách. Procházel něčím podobným. Ví, co to znamená bolest. A Archie je jeho vnuk. Vždycky ho budu milovat, ale zanechalo to ve mně spoustu bolesti."

Dodal, že ho královská rodina finančně odstřihla na začátku roku 2020, když oznámil plány vzdát se svých úloh v rámci rodiny. Ale byl schopný svou rodinu zabezpečit díky penězům po své matce, princezně Dianě. Na dotaz Winfreyové Harry uvedl, že by královský život neopustil, kdyby nebylo jeho ženy. Jejich vztah podle něj odhalil omezení královského života.

Za rozhovor zaplaceno nedostali

Ta se podle Meghan dotkla i její svatby s princem, která prý nebyla jejich velkým dnem, ale svatbou organizovanou pro celý svět. Technicky vzato byl pár oddán již několik dní před oficiální slavností.

"Co bylo v posledních letech opravdu obtížné, je, když realita a její vnímání jsou dvě velmi odlišné věci. Soudí vás podle svých dojmů, ale vy žijete v realitě. Ty dvě věci jsou v naprostém protikladu, ale lidem to nevysvětlíte," uvedla Meghan. Život v paláci přirovnala ke "zlaté kleci".

Harry a Meghan se vzali v květnu 2018 a o rok později se narodil jejich syn Archie. V roce 2020 oznámili, že se vzdávají povinností v rámci královské rodiny kvůli tomu, co označili za narušování soukromí a rasistické útoky britských médií vůči Meghan.

Na úvod rozhovoru Winfreyová uvedla, že žádné téma nebude tabu a že Harry a Meghan za rozhovor nedostali zaplaceno. Dodala, že neodvysílané části rozhovoru se objeví ještě dnes v ranním vysílání CBS.

Bouře v celé Británii

Dění kolem Harryho a Meghan vyvolávalo v Británii mediální bouři už v dnech před odvysíláním nového rozhovoru a výbušná tvrzení o údajném rasismu a napjatých vztazích v královské rodině dnes dominovala titulním stránkám několika celostátních deníků. Na kauzu byl odpoledne tázán i premiér Boris Johnson, který ovšem řekl, že mu takové věci nepřísluší komentovat. "Už je to nějaký čas, co nekomentuji záležitosti královské rodiny, a dnes se od toho nehodlám odklonit," řekl na tiskové konferenci.

Podle předběžných výpočtů analytické společnosti Nielsen rozhovor s princem a jeho ženou sledovalo asi 17 milionů Američanů, informovala agentura Reuters. V USA byl přenos vysílán den před tím, než ho uvidí diváci v Británii. List The Sunday Times s odvoláním na anonymní zdroj v neděli napsal, že se královna na rozhovor nebude dívat.

