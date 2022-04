Moderátorka Bubílková se svlékla, odhodila i krajkové prádlo. Pořád na sobě makám, říká

Nestydí se známá moderátorka před zdravotními sestřičkami? „Teď už jsem nad věcí, ale dřív mně to docela vadilo. Většinou sestřičky vyloženě čekaly na to, až se svléknu. A pak vidíš, jak si tě nenápadně prohlížejí. A nejkrásnější je, že když už je člověk skoro nahý, tak přijde ještě druhá, se slovy: „Promiňte, já jsem netušila …,“ usmívá se.

Když vím, že se budu svlékat...

Má to ale své nesporné výhody. „To je fakt. Musím totiž říct, že to je jedna z věcí, která mě popohání k tomu, že nelenoším a pracuji na sobě.“ I proto se toho nebojí a nemá problém ani třeba s krajkovým prádlem.

„No jasně, že mám takové "lepší", když jdu k lékaři, protože vím, že se budu svlékat. A pak mám pár kousků, které jsou už dosti jeté, ale já je miluji. Asi proto, že se v tom cítím dobře. Nejpohodlnější mám na sport, tam nesmí nic škrtit a vadit. Myslím, že v tomto se neliším od ostatních žen, tak to prostě máme.“

Lázeňské románky nepěstuji

Ve chvíli mezi parafínovou kůrou a rašelinovým zábalem v Konstantinových Lázních měla Zuzana Bubílková také čas zavzpomínat, jestli ji někdy v lázních balili chlapi a slibovali vztah. „Nevím, jestli slibovali vztah, ale postel ano. Když je člověk známý, tak určitou část mužů přitahuji už i tím, že se mohou ukázat po mém boku. Mohou říci, s touto ženou jsem byl,“ vysvětluje.

Přiznává, že se toho trošku bojí, protože jí může kdokoli cokoli namluvit. „Tyhle známosti moc ráda nemám. Asi bych to možná měla brát z nadhledu a těšit se z toho, že jsem ještě tady, a jít do všeho po hlavě. Ale takto to postavené nemám, lázeňské románky nepěstuji. Zvláště v době sociálních sítí!“

