Kvůli zabíjení v Kyjevě přestala maminka věřit v Boha, říká legendární Emerson Fittipaldi. Vysvětlil vztah Bolsonara k Putinovi

Dvojnásobný mistr světa F1 z let 1972 a 1974. Dvakrát vyhrál titul v sérii CART i v závodě Indianapolis 500. Legenda, kterou není třeba dvakrát představovat, to je brazilský sympaťák Emerson Fittipaldi. Nakonec, i v České republice se vžilo označení "jezdíš jako Fittipaldi" pro někoho, kdo má rád plyn sešplápnutý až na podlahu.

Zdálo by se tedy, že tématem rozhovoru musí být formule a motoristický sport jako takový. Ovšem nebylo tomu tak. Prsty, resp. vojáky, v tom má Vladimir Putin.

K dnešní Ukrajině vás pojí původ matky, zamlada Jozefy Wojciechowské, je to tak?

Ano, maminka se narodila v Kyjevě. Její rodina ale utekla před komunisty během revoluce do Brazílie. Bylo jí tehdy 7 let.

Byla později ještě ve spojení s někým z rodné země?

Ne, před bolševiky utekli všichni. Nikdo z příbuzenstva tam nezůstal. Jen babička nám svůj původ připomínala svým častým "Jesus-Maria" (obdoba českého "Ježišmarjá", pozn. red).

Emerson Fittipaldi

- mistr světa F1 z let 1972 a 1974

- získal také dva tituly v sérii CART a dvakrát vyhrál závod Indianapolis 500

- ve F1 jezdil za týmy Lotus, McLaren a Copresucar-Fittipaldi

- jeho syn Emmo jezdí na motokárách a sbírá úspěchy po celém světě

- v roce 2001 byl uveden do americké síně slávy

Pamatovala si matka něco ze staré vlasti?

Vyprávěla hlavně o tom, že viděla na ulici umírat lidi v boji. Přestala proto věřit v Boha. Vždy argumentovala tím, že „kdyby Bůh existoval, tak by něco takového nikdy nepřipustil.“ Zabíjet lidi je něco strašného – zvláště pro nás křesťany. A já jsem hluboce věřící. Nikdy bych nevěřil, že se něco takového znovu stane v roce 2022. Doufám, že to co nejrychleji skončí.

Jaký je váš názor na zákaz účasti ruských sportovců v celé řadě soutěží?

Celý svět se snaží přimět prezidenta Putina k ukončení války. Ten tlak se proto vyvíjí jak hospodářsky, tak i kulturně, sport nesmí zůstanou stranou. Ruských sportovců je mi líto, je to ale nutné zlo. V Itálii, kde momentálně žiji, například závodí hodně ruských dětí v motokárách. Banky jim teď utnuly přísun peněz a nemají tak ani na letenku domů.

Zmíněný zákaz má dopad i na kariéru vašeho vnuka Pietra, že?

Ano, před několika dny jsme se dozvěděli, že Nikita Mazepin musí opustit Haas-F1. Pietro je trojkou týmu. Neoplývá ale žádným tučným příspěvkem od mecenáše, takže ohledně celé sezony asi šanci nedostane. Sledujeme se ženou, jak se tvoří zástup jezdců, kteří si na kopit také brousí zuby – Giovinazzi, Hülkenberg, Piastri, Ilott...

Máte výborný vztah k brazilskému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi. Jaký je jeho pohled na válku na Ukrajině?

Putinovou akcí je hluboce zklamán, to jeho reakci myslím vystihuje nejlépe. Hned se postaral o naše lidi na Ukrajině, poslal pro ně letadla. Hrálo tam například dost našich fotbalistů.

Pojďme skončit něčím veselým. Váš syn Emerson junior brzy zasáhne do mezinárodního sportu. Jste na něj pyšný?

Ano. Pojede za špičkový tým, jehož jméno zatím nesmím prozradit, v italském šampionátu F4 a vybrané závody německého mistrovství. Už testoval v Misanu, v plánu je Mugello. Máme se tedy na co těšit.

