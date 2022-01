Mr. Bean a jeho rodina: Přítelkyně je o třicet let mladší a dceři by její povolání mnoho rodičů neschvalovalo

Rowan Atkinson je jistě charismatický muž, který nemůže mít o zájem a přízeň žen nouzi. Jemu ale ze všech nejvíce učarovala maskérka Sunetra Sastry, napůl britského a napůl indického původu. S touto ženou, kterou prvně uviděl v maskérně při natáčení snímku Blackadder, se herec v roce 1990 také ve svých pětačtyřiceti letech oženil (a byl to pro něj rok skutečně úspěšný, protože se také prvně objevil ve své brzy slavné roli Mr. Beana).

Nerozumný herec

Se Sunetrou Sastry byl herec ženatý celých pětadvacet let, než se jejich zdánlivě velmi pevný svazek rozpadl. Důvodem prý bylo jeho “nerozumné chování”. Co si pod tímto vyjádřením dnes již bývalé manželky slavného muže představíme, je pravděpodobně na každém z nás. Pravdou ale je, že se svojí současnou partnerkou se seznámil již dva roky před rozvodem.

O třicet let mladší přítelkyně

I když se Rowanu Atkinsonovi manželství rozpadlo, za dva roky po rozvodu, tedy v roce 2017, se jeho nové přítelkyni Louise Fordové narodil další pokračovatel Atkinsonova rodu, dcera Isla. I když otci dítěte v té době bylo již dvaašedesát let, o plných třicet let mladší Louise má stále ještě věk na mateřství. Mezi jeho nejstarším potomkem, synem Benjaminem, kterého mu porodila Sunestra Sastry, a nejmladší Islou je tedy rozdíl celé jedné generace, plných třiadvacet let. Mezi nimi se ještě Atkinsonově první partnerce narodila dcera Lily.

Náhodné setkání dvou herců

Z fotografií, které se tu a tam objeví v časopisu nebo na internetu, se zdá, že je dnes sedmašedesátiletý herec ve vztahu s mladou hereckou kolegyní spokojený. Na stejnou životní cestu je před lety svedlo natáčení filmu Quartermaine's Terms. Louisa byla tehdy nešťastná z rozchodu s bývalým přítelem a jak už to tak chodí, v takovou chvíli není k dalšímu románku, zvlášť s tak zajímavým mužem, daleko.

Děti ve dvou generacích

Zatímco nejmladší dcera “Mr. Beana” teprve začíná vnímat, že se její rodiče objevují na televizních obrazovkách a lidé je poznávají na ulici, starší děti Rowana Atkinsona mají již každý svoji kariéru.

Benjamin se vydal docela jinou cestou než jeho slavný otec a zapojil se do řad britské armády, zato jeho mladší sestra Lily otcovy geny nezapře. Už jako dítě se po otcově boku objevila v legendárních filmech Prázdniny pana Beana a později také Johnny English se vrací. Mimo to se dnes živí také zpěvem a vystupuje v klubech a kabaretech, kde sklízí velký úspěch. Její kariéra je spojena také s burleskou, což by možná mnozí rodiče jako povolání pro svoji dceru neviděli příliš rádi. Pokud je ale někdo tak úspěšný jako právě Lily, není o čem se bavit.

Zdroj: cambridge-news, thefamouspeople, en.wikipedia

KAM DÁL: Rodinné trable starého mládence Rudolfa II.: Matka ho chtěla oženit, sourozenci žádali peníze a Stradová mu zabila milenku.