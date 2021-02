Nejbohatší žena na světě dotáhla svoji matku k soudu. Do klína ji spadlo obrovské dědictví

V každé rodině se najde mnoho komplikovaných příběhů, vztahů a svárů. V tomto případě se vše točilo kolem peněz. Dnes nejbohatší žena světa Francouise Bettencourt Meyers totiž ve vleklém soudním procesu nakonec úspěšně usilovala o to, aby její matka Liliane Bettencourt byla uznána za nesvéprávnou. Tehdejší majitelka gigantické kosmetické společnosti L’Oréal totiž miliardy z rodinného jmění vkládala do rukou mladšího muže, který léta využíval její naivity.

Sympatie k fašismu

To však rozhodně není jediná pikantnost, která se k této rodině váže. Základní kámen úspěšné firmy založil chemik Eugen Schuller, jenž vymyslel barvu na vlasy, kterou známe dodnes. Původně se výrobek jmenoval Auréale, jenž se v průběhu času změnil na dnešní L’Oréal.

Jeho jediná dcera Liliane Bettencourt firmu převzala v roce 1957 a pomohla společnosti k obrovskému úspěchu. V té době byla již sedm let provdána za francouzského politika Andrého Bettencourta, který byl ministrem ve francouzských vládách v šedesátých a sedmdesátých letech.

S jeho jménem je spojená kontroverzní minulost, protože byl v mládí sympatizantem radikální fašistické organizace la Cagoule. Tu dokonce několik let financoval její otec Eugen.Na miliardářské rodině tak v podstatě dodnes leží stín této neblahé minulosti. To však nikterak nestálo v cestě k rozvoji veleúspěšného podnikání.

Kosmetický gigant

Liliane Bettencourt se své role majitelky zhostila zodpovědně a během několika let se stala nejbohatší ženou světa. Její jmění vyrostlo až k bilionovým číslům a zcela pochopitelně se tak kolem její osoby sdružovali lidé, jejichž přátelství bylo velmi promyšleným kalkulem.

Ten nejproslulejší prospěchář se však objevil v roce 1987. Tehdy už postarší dámu měl vyfotografovat Francois-Marie Banier. Homosexuál s velkým intelektuálním rozhledem ji okouzlil natolik, že spolu ve velmi blízkém přátelském vztahu trávili volný čas.

Důvěra byla nakonec tak veliká, že v průběhu let do Baniera Liliane investovala 1,3 miliardy eur a dokonce mu pořídila ostrov na Seychelách. To samozřejmě nemohla dcera a dědička sledovat jen tak z povzdálí a už od roku 1997 poprvé Baniera táhla před soud s tím, že je okrádá o rodinné jmění.

Ten dokonce Liliane přesvědčoval, aby ho adoptovala za syna, kterého nikdy neměla. Deset let se však nic nezměnilo, až se dcera rozhodla jít k soudu znovu v roce 2007. Tehdy však měla k dispozici neprůstřelné důkazy.

Osudový diktafon

Po smrti otce Andrého Bettencourta se rodina rozhodla Beniera definitivně odstřihnout od peněz tehdy už velmi staré Liliane. Dcera Francouise se rozhodla zbavit před soudem svoji matku svéprávnosti a celou žalobu postavila na důkazech, které pořídil komorník Pascal Bonnefoy.

Ten totiž do pracovny Liliane uložil diktafon a 41 hodin materiálu jasně poukazovaly na fakt, že Benier a dokonce i právník Liliane využívají jejího křehkého mentálního zdraví k tomu, aby z ní vylákali obrovské finanční prostředky.

Soud tak žalobě vyhověl v roce 2011 a Liliane Bettencourt byl dle zákona nesvéprávná a její majetek spadl do klína její dceři Francoise a vnukovi Jeanu-Victorovi Meyersovi. Stala se tak rázem nejbohatší ženou světa, protože převzala vedoucí úlohu ve firmě L’Oreal.

Z nahrávek však bylo patrné, že stovky milionů euro byly z Liliane vylákány dokonce na politické účely. V roce 2015 tak padl rozsudek v tzv. „Affaire Bettencourt”, kdy soud poslal osm lidí do vězení a rozdal milionové pokuty. Liliane Bettencourt zemřela v roce 2017 ve věku 94 let.

