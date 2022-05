Nestárnoucí Jennifer Lopez ukázala, jaká kombinace oblečení nikdy nezklame

Krásná zpěvačka a herečka Jennifer Lopez si vyrazila na baseballový zápas své dcery Emme, kterou má se svým bývalým manželem Markem Anthonym. Oblékla sice "jen" klasické modré džíny a bílé tričko, i tak si ale svou pověst módní ikony udržela.

Všem totiž připomněla, že tyto kousky, které by neměly chybět v žádném šatníku, zkrátka z módy nejspíše nikdy nevyjdou. První džíny byly patentovány již v roce 1873 a od té doby se nosí až dodnes. Pokud je tedy nevlastníte, je načase si je pořídit.

Není tak důležité, jaký střih modrých džínových kalhot si vyberete, většina z nich je totiž poměrně nadčasová nebo se do módy vrací. Pokud si ale nevíte rady, můžete vsadit na klasický rovný styl.

Zásadní je materiál

To ale rozhodně neplatí pro všechny. Při výběru střihu je nutné se zaměřit zejména na to, jak budou komplimentovat vašemu tvaru postavy. To samé platí u bílého trička, které džíny dokonale doplňuje. Při výběru střihu trička se zaměřte hlavně na to, aby byl tou správnou vobou pro váš typ postavy a byl vám pohodlný.

Je tu ale něco, na čem je potřeba dát si opravdu záležet, a to je materiál. Existuje celá řada nejrůznějších materiálů, které mají různé vlastnosti i výdrž. Sázkou na jistotu je oblečení, které je vyrobeno ze 100% bavlny. Nejen, že je tento materiál velmi příjemný, ale také dlouho vydrží, což je zejména u kousků, které nikdy nevyjdou z módy, zásadní.

Pokud si ale vybíráte oblečení, které je velmi těsné, a chcete, aby dokonale kopírovalo vaše křivky a nikde vás netlačilo, hledejte na cedulce kromě bavlny také pružný elastan.

