Šedesátka nic moc, ale lepší než smrt, říká George Clooney. Hollywoodský krasavec přiznal, čeho se nejvíc bojí

Zástupy fanynek se nezmenšují, možná právě naopak. Několikanásobný nejkrásnější muž planety podle časopisu People jakoby pravidelně popíjel elixír mládí. Přesto už není tak aktivní, jako býval. A to ho celkem trápí. Hlavním důvodem jsou jeho děti.

George Clooney

- syn moderátora Nicka Clooneho a synovec zpěvačky Rosemary Clooneyové a herce Josého Ferrera

- herecké výkony mu vynesly tři Zlaté glóby a dva Oscary

- časopis TV Guide ho v roce 2005 zařadil na 1. místo žebříčku "50 nejvíce sexy hvězd všech dob"

Tolik žen a samá kráska

S právničkou Amal Alamuddinovou, se kterou se vzali v září roku 2014, totiž mají tříletá dvojčata Alexandera a Ellu. „Až vyrostou, tak už s nimi basket hrát nebudu,“ posteskl si hollywoodský herec pro list The Times.

Na druhou stranu skutečnost, že rodinu založil až později, byla i výhodou. Clooney toho za svůj dosavadní život dokázal tolik, co málokdo na této planetě. Navíc to nevypadá, že by končil. Ani na spoustu krásek, které mu prošly ložnicí, si nemůže stěžovat. Jen namátkou herečky Talia Balsamová, Elisabetta Canalisová, Renée Zellwegerová či Kelly Prestonová nebo třeba wrestlerka Stacy Keiblerová a řada dalších.

Nohy na stůl? Tak to ne!

Clooney si libuje v černém humoru. „Šedesátka sice není nic moc, ale lepší než smrt,“ prohlásil nedávno v televizním pořadu Entertainment Tonight. A i když by si mohl dát nohy na stůl, zapáli doutník tisícidolarovkou a do konce života se opalovat, není to jeho styl.

Momentálně se věnuje natáčení nového filmu se svou hereckou kolegyní Julií Robertsovou, coby člen představenstva má také práci v charitativní organizaci Motion Picture & Television Fund. A samozřejmě každý den okouzluje ženy po celém světě...

KAM DÁL: Veronika měla sex na posvátné hoře Bali. Teď po ní pátrá policie, neviděli jste ji?