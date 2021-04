Arenberger porušil slib prezidentovi a selhal, říká Pekarová Adamová. Expremiér Topolánek volí i sprostá slova

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger pokračuje v chaosu, který tento post provází od začátku pandemie koronaviru. Vrcholem byl jeho pokus o rektální testování žáků při nástupu do škol. Nebo se máme bát dál, protože má v záloze další šílenosti?