Hamáček se zachoval jako zbabělec, Petříček odchází z vlády. Jak je ale možné, že Hamáček i po průšvizích ovládl ČSSD?

Na místo ministra zahraničí Lubomír Zaorálek, post šéfa kultury převezme poslanec ČSSD Jan Birke. Alespoň tak vypadají spekulace médií. Jedno je však jisté - Petříček ve vládě končí, Hamáček v podstatě vyřešil jeho dilema, zda zůstat nebo ne. „Mohu potvrdit, že jsem se na schůzce s Janem Hamáčkem dozvěděl o svém odvolání,“ napsal v textové zprávě ČTK.

Čeho je v tom nejvíc?

Jan Hamáček se lidsky zachoval jako zbabělec. Počkal, jak dopadnou stranické volby a když svůj post obhájil, až pak vyhověl dlouhodobému přání Hradu a Petříček odvolal. Z politického hlediska je však jeho jednání správné, byť se to někomu může stokrát nelíbit.

„Čeho je v tom nejvíc? Uražené ješitnosti, pomstychtivosti, snahy zbavit se někoho, kdo leze na nervy prezidentovi a jeho partě nebo jasná zpráva ČSSD s kým na věčné časy...?“ zamýšlel se Senátor Jiří Růžička.

5 důvodů, proč musí Petříček pryč

dlouhodobě se stavěl proti ruskému vlivu v České republice a tlaku Ruska na české komunální politiky

Rusko přímo označil pro Českou republiku jako hrozbu

v zahraničí musel korigoval nevhodná slova Miloše Zemana a hasit hrozící konflikty

odsoudil obsazení Krymu, podpořil Ukrajinu

Miloš Zeman ho fakt neměl rád

Proč Petříček neuspěl v ČSSD?

Někdo se může podivovat, že Hamáček po všech průšvizích vlády znovu vybojoval funkci předsedy strany, která mu nakonec umožnila Petříčka bez pardonů odvolat. Ono to ale zase až tak překvapivé není. V první řadě ČSSD dokonale zná a ví o všem, co se tam šustne. Má kontakty, které jeho vyzyvatel Petříček se vší úctou ještě neposbíral a ví, čím na spolustraníky zapůsobit. V neposlední řadě je tu strach měnit půl roku před volbami běh strany radikálním způsobem.

To všechno hrálo Hamáčkovi do not a on to jako zkušený politik dobře uchopil. Kritiku v online rozhovorech kolegů nechal prakticky bez povšimnutí, vypovídali se všichni, kdo měli potřebu. Pak mluvil věcně a přesně tak, jak chtěli členové ČSSD slyšet.

Běhounek a nejspíš konec Zelených

Petříček se naopak pustil do silné kritiky regionů, požadoval osobní odpovědnost. To se logicky nikomu moc nelíbí slyšet, že možná přijde o místo. Navíc v části projevu, kde mluvil o směřování strany, předkládal téměř totožné myšlenky jako Hamáček. S tím rozdílem, že se totálně vymezil proti případné povolební spolupráci s ANO. Což zřejmě znamená i konec namlouvání se Zelenými, ti totiž v podmínkách případné koalice trvají na nespolupráci s Babišovým hnutím.

A ještě jeden zásadní moment se stal. Místopředsedou ČSSD byl zvolen bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Sázka je to jasná, směr je dán ještě více doleva k té části levicových voličů, kteří ČSSD zůstáli nebo jsou ochotni dát jí šanci. Za Petříčkem by tito lidé zřejmě nešli. Hamáček slíbil, že dostane stranu do sněmovny. Pokud to nesplní, padne. Má na to půl roku.

KAM DÁL: Ovčáček se vytasil s pomerančem. Ale neví, jestli je to pomeranč, protože nemá důkaz.