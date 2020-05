Finančák zaklekne na živnostníky, Babiš je čistý jako lilie a Česko stále nakupuje respirátory v Číně

Škoda, že nežijeme na Divokém západě! Paní Schillerová i Udženija by jistě nosily kolty proklatě nízko u pasu a premiér Babiš by byl nejlepším desperádem své doby, kterému by i slavný Jesse James jen leštil ostruhy. Bohužel žijeme ve 21. století a pohled na politickou kulturu v Česku je velmi smutný. Přesto je třeba brát věci S NADHLEDEM a třeba se i malinko pousmát.