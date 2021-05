Babiš nám slíbil očkování, místo toho chce dát vakcínu puberťákům. Nechá nás klidně umřít, říká Jarmila (72)

Ve středu se spustí registrace pro lidi ve věku 50-54 let. Nejpozději 1. června by se pak měli mít možnost zapsat všechny osoby na šestnáct let, které mají o očkování zájem. Andrej Babiš to znovu sdělil ve svém "oficiálním" komunikačním kanálu na internetu. Jenomže problém je v tom, že dodnes na termín čekají i osoby starší sedmdesáti let.

Vnuci se k nám bojí chodit

„Registrovala jsem se před dvěma měsíci. Zatím mi nepřišla žádná výzva, abych se někam dostavila. Nechápu to, prý jsme prioritní skupina. Tak proč nenaočkují dřív nás, než to slíbí nějakým puberťákům. Chce nás nechat umřít,“ vysvětlovala Čtidoma.cz se dvaasedmdesátiletá paní Jarmila z menšího města na jižní Moravě.

Není v tom ale zdaleka sama. Stejně pro náš web hovořil i pan Karel Kovařík z vesnice poblíž Opavy. „Mě je osmašedesát. Vnuci se k nám bojí chodit, aby nepřitáhli nějaký bordel. Jak dlouho ještě chtějí, abychom byli zavření doma? Slíbili nám vakcíny, místo toho mi říkáte, že půjdou na řadu mladí. Přeju jim to, ale není to správné.“

Jsou obrovské rozdíly

„Ve středu otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let. Těchto lidí podle naší evidence je 690 tisíc. Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou fungovat, můžeme de facto každý týden otvírat další věkové kategorie po pěti letech. Doufám, že nejpozději 1. června otevřeme věkovou kategorii pro všechny,” prohlásil Andrej Babiš.

Faktem je, že jsou místa, kde jde očkování jako na drátkách. Například v Pelhřimově na Vysočině už tento týden první vakcínu dostanou lidé registrovaní minulý týden. Stejně tak třeba na Berounsku. Ovšem je zřejmé, že systém není nastaven dobře. Zatímco někde nejsou očkovaní ani sedmdesátníci, jinde za chvíli přijde řada na padesátníky.

KAM DÁL: Vstříc obézním zítřkům: Vláda zařídila, že děti nesportují, ale chlastají před supermarkety. Zapomeňme na Nagano či Ledeckou.