Pomodlil se a našel viníka. Jiří Ovčáček už ví, kdo způsobil deformační škodu na 30 tisících kelímků

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Zatímco se mluvčí Pražského hradu dojímal nad přípravami velkolepé akce a následně i nad jejím průběhem až do pozdní půlnoci, média, opozice, pražská kavárna a všichni "ti druzí" ji znevažovali kvůli jediné fotce. Tak nějak by se daly shrnout tweety Jiřího Ovčáčka k největší události roku 2021 na III. nádvoří Pražského hradu.

Prezident Zeman povstal

Šéf kanceláře prezidenta Vratislav Mynář, t. č. stále bez prověrky, připravil 30 tisíc svíček, které měly připomenout každý ztracený život, vyhaslý kvůli nemoci covid 19 v Česku. A jelikož se očekávalo větrno, vypořádal se s vlivy počasí po svém. Zakoupil navíc i 30 tisíc pivních kelímků a do nich nechal každou jednotlivou svíčku vložit. První světýlko za oběť koronaviru zapálil prezident republiky Miloš Zeman osobně, za asistence manželky Ivany, dcery Kateřiny a také několika členů ochranky, kteří mu pomohli povstat z invalidního vozíku. Předtím, roztřeseným hlasem, ve svém krátkém projevu podkopnul jím jmenovanou vládu ČR, kterou nepřímo označil za viníka počtu mrtvých s covidem v Česku. „Musím říci, že za smrt některých z nich odpovídáme my sami svojí lhostejností, lehkomyslností a zejména tím, že jsme podlehli pokušení rozvolňovat předčasně, a díky tomu se epidemie vůči nám obrátila v několika vlnách. Věřím, že jsme si z toho s pokorou, která bez výjimky patří nám všem, vzali poučení.”

Ponaučení 30 tisícům obětí život nevrátí, důstojný pietní akt si ale jistě zasloužily. Kříže, které před měsícem nastříkal na plochu Staroměstského náměstí spolek Milion chvilek pro demokracii, jím byly. Decentní akce měla obrovskou sílu, pozůstalí se s místem ztotožnili a u jednotlivých křížů nechávali vzkazy a květiny. Na Pražském hradě se mohli, uzavřeni za zábranami podél III. nádvoří, podívat na svíčky. Světýlka, vložená do umělohmotných kelímků, které se teplem - světe, div se - zdeformovaly. Ale buďme spravedliví - celkový pohled na areál Pražského hradu v potemnělém večeru vypadal impozantně, dojemná atmosféra byla nastolena. Jenomže zblízka už to taková paráda nebyla. A tak se prostě stalo, že fotoreportéři odvedli svou práci, zachytili realitu a poslali ji do světa. Nebo se to snad již nesmí?

Jak funguje česká mainstreamová dezinformační scéna?



Zveřejní jednu fotografii s pokrouceným obalem na svíčky.



Snímek začne šířit na sociálních sítích.



Dezinformační média zkritizují pietu na základě jedné fotografie.



A pak máte realitu, která byla důstojná a jímavá pic.twitter.com/993AsfrIlZ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2021

Jiří Ovčáček a bílá růže

Podle mluvčího Hradu zřejmě ne. „Jak funguje česká mainstreamová dezinformační scéna? Zveřejní jednu fotografii s pokrouceným obalem na svíčky. Snímek začne šířit na sociálních sítích. Dezinformační média zkritizují pietu na základě jedné fotografie. A pak máte realitu, která byla důstojná a jímavá.” Napsal Jiří Ovčáček druhý den dopoledne na svůj Twitter. O hodinu později následovala fotografie Jiřího, jak očichává bílou růži. Doprovodil ji textem: „To máte jako s růžemi. Buď vidíte nádherou kytici a těšíte se z ní, nebo vyfotíte jednu uvadlou a prohlásíte, že jsou růže odporné. To druhé neochvějně volí média.”

To máte jako s růžemi.



Buď vidíte nádherou kytici a těšíte se z ní nebo vyfotíte jednu uvadlou a prohlásíte, že jsou růže odporné.



To druhé neochvějně volí média. pic.twitter.com/L5KeXcs1jf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2021

Ještě navečer byl Jiří Ovčáček z reakcí médií, opozice, i obyčejných lidí, možná pozůstalých, kterým přišlo vložení svíček do plastových kelímků nedůstojné, znechucen. Přidal jeden ze svých nejoblíbenějších tweetů: „Lžou ráno, lžou dopoledne, lžou odpoledne, lžou večer. Opozice a její média.” Zřejmě už byl po celodenním pátrání na stopě hlavnímu viníkovi celé té nepovedené, leč jistě od srdce zamýšlené, akce.

Viník odhalen

Kdo tedy podle Jiřího Ovčáčka může za to, že se Kancelář prezidenta republiky musela uchýlit k úchylné variantě vložení svíček do pivních kelímků? Jedině opozice, která podle hradního mluvčího způsobila snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky a jejímu kancléři nezbylo nic jiného, než objednat tyto kelímky. Nevěříte svým očím? Jiří asi svému myšlenkovému pochodu také moc nevěřil. A tak poté, co jej zveřejnil na twitteru, doplněný fotografií zdeformovaných kelímků od profesionálního fotografa Lukáše Bíby, se pomodlil, vzal zpátečku a tweet smazal. Jak doslovně zněl? „V rámci odporné snahy opozice o snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky nezbylo na nic jiného než tyto kelímky. Opozice umí jen házet klacky pod nohy… A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 6:13… Modlím se za vás.”

Pieta za oběti pandemie v podání Hradu – svíčky v pokroucených plastových kelímcích od piva. Z úcty vůči všem obětem neřeknu víc, než že je mi z toho smutno… (Foto: Lukáš Bíba) Zveřejnil(a) Markéta Pekarová Adamová dne Úterý 11. května 2021

O pár minut později vydal svůj názor již v pozměněném znění. „Opozice už nemá žádné zábrany:

1. Udělala si spojence z koronaviru v boji s vládou, které házela klacky pod nohy.

2. Podkopala svobodu v republice rozpoutáním kampaně ve stylu 50. let kvůli kauze Vrbětice.

3. Zneuctila pietu za 30 000 obětí koronaviru.”

Takovou zprávu již byl zřejmě Ovčáčkův twitter ochoten snést navždy. A ty, český národe, buď ochoten snést umělé kelímky na nádvoří Pražského hradu. Nemohou si tam nic důstojnějšího dovolit. A buď také rád, že byl vítr k národní památce milostiv a nerozmetal svíce po nádvoří takovou rychlostí, že by mohla dojít k újmě. Snad i dlažba přežila a až ji za rok a 298 dní opustí Zemanovy galusky, bude připravena klapat pod elegantní, slušnou a důstojnou podrážkou nového prezidenta.

KAM DÁL: Učitelka Jiřího Ovčáčka píše prezidentovi. Byl to můj nejméně bystrý žák, zmiňuje v otevřeném dopise.