Dopustil se Hamáček velezrady? Každopádně nemluvil pravdu, říká možná budoucí premiér Bartoš

Informace, že ministr vnitra Hamáček měl odjet do Moskvy proto, aby zametl pod koberec účast Ruska do útoku na muniční sklady v roce 2014 výměnou za očkovací látku, zafungovaly jako rozbuška.

Teroristický čin řešený handlem

„Podle všeho chtěl Jan Hamáček vyměnit bezpečnost země, dva lidské životy a miliardovou škodu za neschválenou vakcínu, o které Rusko prokazatelně lže a slouží jako nástroj hybridní války. Pokud o tomhle věděl premiér - musí podat demisi,“ má jasno předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Něco naprosto neuvěřitelného! Teroristický čin na území České republiky a jeho řešení formou handlu? To snad příčetný politik nemůže myslet vážně, tedy pokud není na odchodu z politiky! Tato vláda od počátku v otázce Vrbětic opakovaně selhává, nehájí naše zájmy!“ rozčiluje se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Lži a spekulace. Ale kdo opravdu lže?

Hamáček jakékoli obvinění zveřejněných na webu Seznamzprávy odmítá. „V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci. Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo“.

Hamáčkova slova ale zároveň popírají jeho dřívější tvrzení, že cestu do Ruska neměl v plánu. Toho si všiml i předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Jisté je, že nemluvil pravdu, když říkal, že do Moskvy jet nechtěl.“ Zároveň dodal, že je zásadní, aby všichni aktéři schůzky „vysvětlili její okolnosti na bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny“.

Neplánovali jsme velezradu

Podle předsedy ODS Petra Fialy by měl Jan Hamáček okamžitě rezignovat. „Nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí. On naopak bezpečnost občanů přímo ohrožuje.“ Bývalý poslanec Miroslav Kalousek k tomu doplnil, že se „Hamáček nainstaloval do čela ministerstva zahraničí, aby mohl vyjednávat v Moskvě o ututlání teroristického útoku na našem území“.

„Neplánovali jsme velezradu. Dělali jsme všechno pro to, abychom tuhle zemi ochránili. A my jsme ji ochránili. Teď se kolem toho šíří fantasmagorie,“ prohlásil Jan Hamáček v DVTV. Následující dny zřejmě ukáží, kdo mluví pravdu...

