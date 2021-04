Hamáček o vyšetřování agentů asi věděl, proč mu ale nevěnoval pozornost? Expert na bezpečnost má vysvětlení

Jan Hamáček měl odjet do Moskvy, údajně jednat o vakcíně Sputnik V. „Byl to zastírací manévr,“ řekl Deníku N. Na Twitteru pak doplnil, že vyhoštění osmnácti ruských diplomatů, resp. důstojníků SVR a GRU, bylo třeba udělat diskrétně. „Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti,“ dodal Hamáček.

Odvolání Petříčka s tím nesouvisí

Je ale opravdu možné uvěřit tomu, že předseda ČSSD nevěděl o závěrech BIS a zapojení ruských tajných složek do útoku ve Vrběticích tak, jak tvrdil v sobotu na tiskové konferenci? V kontextu toho že sám mluví o promyšleném zastíracím manévru i středečním setkání s velvyslancem Pivoňkou, je to dost přitažené za vlasy.

„Myslím si, že pan Hamáček pravděpodobně věděl o šetření ve věci ruských agentů v ČR. Ale zdá se, že tomuto nevěnoval patřičnou pozornost. Po obdržení závěrečné zprávy pak svoje rozhodnutí cestovat do Moskvy odvolal,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Naopak souvislost s odvoláním ministra zahraničí Tomáše Petříčka by někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR nehledal. „Odvolání pana Petříčka s tímto aktem bych nespojoval. Je ale evidentní, že u některých politiků a logicky i občanů existuje iluzorní představa o férovosti postojů Ruska vůči svým partnerům.“

Jde o to, jak informace vyhodnocovali

Podle Šedivého bylo potvrzeno, že dílčí informace o práci činnosti agentů byly předávány vedení státu. „Je tedy otázkou, do jaké míry jim byla věnována pozornost, jak byly informace vyhodnocovány. Pravděpodobně byly podceněny a až závěrečná zpráva ukázala v komplexu rozsah zapojení Ruska do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticich. Svědčí to o tom fakt, že se vedení státu nezabývá otázkami bezpečnosti v rozsahu, který je potřebný.“

Liknavý přístup státu by do budoucna logicky znamenal další hrozby. „Je to tak. Kdyby takto pokračovali, něco podobného se dá znovu předpokládat. A ještě na adresu pana Hamáčka - on není přímým příjemcem zpravodajských zpráv. Je tedy otázkou, jak se tyto zprávy "filtrovaly" před jejich předáváním členům vlády,“ dodává pro Čtidoma.cz Jiří Šedivý.

