Hamáček žádá vyhlášení válečného stavu. Požaduje čínské hůlky do každé domácnosti

/POLITICKÁ SATIRA/ Zoufalá doba plodí zoufalé činy. Z některých se však mohou vyklubat politicky naprosto geniální tahy, které daného politika nakopnou k nebeským výšinám a splní mu nejtajnější sny. Tím spíš, když je mu role otloukánka z minulosti tolik blízká. Pak ten čutanec ani moc nebolí a on letí a letí...

Rudá barva dělá sekáče

Ministr Hamáček si na jednu tiskovou konferenci oblékl slušivý bojový svetr (něco jako uniformu) a od té doby ho téměř nesundal. Jasný rozpoznávací znak, rudá barva je tak příhodná. Chybí jen metály. Ovšem ty se už vyrábějí u čínských bratří, kteří nám tak nezištně pomáhají. Za adekvátní cenu, samozřejmě.

Ovšem Hamáček by musel počítat s tím, že se mu při první příležitosti rozsypou. Určitě budou kvalitnější než čínské roušky, snad půjdou připnout a hned se nerozpadnou. I když puzzle taky dobré. Jana Hamáčka neodradí nic. Zatímco vyspělé státy upouští od nesmyslných opatřeních dusící ekonomiku i lidi, šéf ČSSD chce pravý opak. Má vizi - všechny zavřít doma! Pak klesne zločinnost, nebudou nehody, ani nás nenapadne žádný nepřítel. Máme přece zavřené hranice! Je to skvělá myšlenka, proto neváhá zajít ještě dál.

Březen, za kamna vlezem

Duben, ještě tam budem

Květen, ještě tam budem

Červen, ještě tam budem

Červenec (2023), přijely hůlky!

Výzbroj za skvělou cenu

Podle dobře informovaných zdrojů blízkých Demokratické straně Číny se chystá vyhlásit válečný stav. Chce ozbrojit každého v Česku třemi sadami čínských hůlek, děti a kojenci dostanou po dvou.

Jeden pár za dva tisíce korun a slib pevného přátelství Číně k tomu. Dřevo už jsme tam poslali, "věnovali" jsme na to stromy napadené kůrovcem a pár dalších hektarů. Všichni musí souhlasit s kácením, jde o zdraví!

Účast na letišti se vyplatí

Padly lesy v Čechách, budou hůlky. A když jako dar čínskému lidu přihodíme Moravu, budou i ubrousky. Číňané už poslali i nějaká čísla. Proč jim nevěřit, přeci by nám nelhali, že? Proč také, když jsou to naši přátelé! Pan Tvrdík už poslal z Číny sms, že je to OK. Nutná však platba předem.

A když si Hamáček dojede pro hůlky na letiště a veřejně před kamerami poděkuje za pomoc, můžeme za věci zaplatit jako první ze všech. Což je samozřejmě obrovská výhoda, když všichni ostatní dostali první zásilku darem. Bedny se kontrolovat nebudou. Psal přeci Tvrdík, že všechno je v pohodě.

Aby se nepřepočítal...

Poté už nový vůdce národa žádá po prezidentovi Zemanovi coby vrchním veliteli ozbrojených sil doživotní hodnost polního maršálka. Jak sladké, když se role obrací a konečně i Hamáček si může vychutnat triumf nad mužem, který už roky dusí jeho milovanou ČSSD.

Jenže jak řekl Shakespeare „sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit, až se samým šířením dočista ztratí“. A Čína, milý Jane, to není tvůj rodný Středočeský kraj, tam to už mají totiž v paži hradní šíbři, na které ani tvoje nová maršálská hůlka nestačí...

