Hamáčkův historický omyl. Ministr tvrdí, že stojíme před největší výzvou od druhé světové války

Během pandemie koronaviru se vládní představitelé často nechají unést svou novou krizovou rolí. Nouzový stav jistě nutí některé vládní činitele pracovat nad rámec svých povinností a do té doby nevýrazná osobnost se svým úkolem roste. Jedním z těch, kterým aktuální situace pomáhá získávat politické body, je bezesporu ministr vnitra Jan Hamáček. Když si to zaslouží, proč ne. Někdy by však měl ve své „zářivé roli" krotit slova. O jakých je řeč?