Hrozba další pandemie. OSN apeluje na celosvětový zákaz trhů s živými a mrtvými zvířaty

Byť mají aktuálně státy po celé světě hodně práce s pandemií koronaviru, už se ve veřejném a politickém prostoru řeší téma, jaká opatření je nutné zavést, aby se podobné civilizační tragédii předcházelo.

Šéfka OSN pro biologickou rozmanitost tak zcela pochopitelně apeluje směrem ke zdroji celé nákazy. Chce, aby se po celém světě nekompromisně zavřely trhy s divokými a exotickými zvířaty, jejichž podmínky jsou velmi podobné těm v čínském Wuchanu.

Elizabeth Maruma Mrema, úřadující výkonná sekretářka Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, uvedla, že právě tento krok může pomoci zmírnit riziko výskytu další podobně rozsáhlé pandemii. Místa, kde lze v šílených podmínkách nakoupit všelijaké druhy živých i mrtvých zvířat určených k lidské konzumaci, jsou biologickou hrozbou. Jak je možné, že Čína na podobné hrozby zatím neslyší?

Dočasně, ale…

Vzhledem k tomu, že stopy současného koronaviru vedou právě na trhy ve Wuchanu, je už více než jasné. Obrázky z tohoto pro Evropana zcela nevábného světa mluví za vše. Hygiena opravdu neodpovídám nárokům 21. století a vzhledem k tomu, že se zde prodávají zvířata určená ke konzumaci, tvorba nemocí není vůbec žádným překvapením.

Asijská a africká města však provozují podobné trhy zcela samozřejmě. Exotická zvířata, která zde prodávají jak mrtvá, tak živá v klecích, jsou tedy běžnou součástí prodeje. Nejde v žádném případě o kuřata, vepře či králíky. Najdete zde netopýry, opice, vlčí mláďata, hady a vlastně cokoli vás napadne.

V Číně jsou podobné trhy v současné době dočasně zrušeny, ale právě slovo dočasně je alfa a omega problému, na který OSN upozorňuje. Mnoho vědců z celého světa tak žádá Peking, aby situaci využil k trvalému zákazu, který eliminuje potenciální hrozbu dalších nebezpečných pandemií.

Už dnes však prosakují zprávy, že Wuchan trhy znovu otevírá, čímž Čína dokazuje neuvěřitelnou aroganci moci a lhostejnost vůči okolnímu světu. Zároveň se jedná o cynismus první kategorie, vzhledem k tomu, že právě zde se narodila nemoc, která devastuje v podstatě celý svět.

Ničení přírody jako podhoubí nemoci

OSN zároveň k apelu připojuje zajímavou enviromentální myšlenku. Dává do souvislosti ničení přírody a následný vznik nových nemocí, které útočí na lidský organismus. Kromě nemoci Covid-19 zmiňuje Ebolu v západní Africe a vir Nipah ve východní Asii. Elizabeth Maruma Mrema dodává: „Zpráva, kterou dostáváme, je, pokud se nebudeme starat o přírodu, postará se příroda o nás.”

Podle OSN však není zavření trhů samospásné, protože v Africe se jedná o velmi rozšířený způsob podnikání pro chudé obyvatelstvo, které by tímto přišlo o své příjmy. Plošný zákaz by tedy znamenal přesun tohoto obchodu na černý trh a do nelegálních struktur.

Komunita podobných obchodníků je rozšířená mezi asi milion lidí, kterým obchod se zvířaty zajišťuje živobytí. Při žádoucím a nutném zákazu podobných trhů se zvířaty je nutné myslet na alternativy. I generální tajemník Jinfeng Zhou z Čínské nadace pro ochranu biologické rozmanitosti s plošným zákazem souhlasí. „Celosvětový zákaz hodně pomůže s ochranou přírody a ochranou nás před nevhodnými kontakty s volně žijícími živočichy, protože 70 % lidských chorob pochází z volně žijících živočichů.”

KAM DÁL: Nemocnice amerického námořnictva plná omylů. V New Yorku a L. A. je téměř bez pacientů.