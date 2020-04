Nemocnice amerického námořnictva plná omylů. V New Yorku a L. A. je téměř bez pacientů

Neuvěřitelné obrázky na moment vytrhly občany USA z dnů plných tragédie. Tzv. Navy Hospital Ship za doprovodu malých lodiček kotví v přístavu největšího amerického města, aby ulevila přeplněným nemocnicím na souši. Stejně tak vyslalo námořnictvo druhou loď do Kalifornie. Realita je však poněkud smutnější, než se na první pohled zdá.

Neuvěřitelné obrázky na moment vytrhly občany USA z dnů plných tragédie. Tzv. Navy Hospital Ship za doprovodu malých lodiček kotví v přístavu největšího amerického města, aby ulevila přeplněným nemocnicím na souši. Stejně tak vyslalo námořnictvo druhou loď do Kalifornie. Realita je však poněkud smutnější, než se na první pohled zdá.

Ta zpráva působí jako jeden z neuvěřitelných šprýmů na apríla. Obrovská bílá loď sloužící jako nemocnice námořnictva doplula na pomoc do New Yorku a také do Kalifornie na druhém břehu USA. Velkolepá podívaná donutila lidi porušit přísná pravidla sociálního odstupu a veřejného shromažďování, protože něco podobného se opravdu jen tak nevidí.

Největším symbolem po obětavé práci všech zdravotníků, kteří podle některých zažívají horší časy než při teroristických útocích 11. září, se tak stává monumentální americká loď, která se chlubí více jak tisícem lůžek. Proč je tak na palubě zatím jenom 20 pacientů?

Byrokratický paradox

Z obou břehů USA tak zazněl tento neuvěřitelný vtip, který je realitou. Monumetální lodě, které si zcela pochopitelně získaly pozornost celého světa, slouží spíše smíchu než obdivu. Když se prezident Donald Trump přímo z Navy Hospital Ship účastnil zakotvení v New Yorku, tak prohlásil, že tento krok bude hrát zásadní roli v kritické chvíli.

Naděje je však řadou zcela neuvěřitelných překážek nenaplněna. Několik vojenských protokolů a byrokratických manévrů zcela ochromilo plynulost přijímání pacientů. Námořnictvo zaslalo nemocnicím 49 pravidel, které musí potenciální pacient splňovat a naplnit.

Nejpodivnější je však manévr, kterým musí každý schválený pacient projít, než se dostane na lůžko v lodi. Sanitka nemůže vzít pacienta rovnou na palubu, ale musí ho nejdříve převést do nemocnice, kde projde zdlouhavým procesem vyhodnocování včetně testu na koronavirus, a až následně je převezen na loď.

Aktuálně je na lodi v New Yorku pouze 20 pacientů a v Los Angeles 15. To všechno ve chvíli, kdy pacienti umírají na chodbách v nemocnici a docházejí dokonce pytle na mrtvoly. Mluvčí námořnictva uvedla, že udělají všechno proto, aby se celý proces zrychlil.

Aby tragikomická americká příhoda dostala odpovídající korunu, je nutné zmínit jedno z pravidel, kvůli kterým jsou lodě v tuto chvíli prázdné. Nesmí zatím přijmout žádného pacienta s koronavirem. Přísná bezpečnostní pravidla však zásadně snížila počet zraněných v dopravních nehodách, při výtržnostech a přestřelkách.

Blázen ve vlaku

Další neuvěřitelná zpráva se donesla z Los Angeles, kde kotví druhá Navy Hospital Ship. Tamní strojvedoucí se nechal unést konspirační teorií, že loď není určená pro pomoc s pandemií koronaviru, ale k tajným účelům ji využívá FBI.

Rozhodl se vykolejit vlak a namířit ho přímo na zakotvenou loď. Muž jménem Eduard Moreno tak chtěl tímto neuvěřitelným činem upozornit na svoji domněnku celý svět. Boj 44letého muže připomíná pomateného Dona Quijota de la Manchu. Nikdo při této „sabotáži nebyl zraněn, Morenovi v tuto chvíli hrozí 20 let vězení.

