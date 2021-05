Hamáčkova cesta do Moskvy: Jeho vysvětlení není důvěryhodné, stejně jako postoj Babiše, říká generál Šedivý

Dva mrtví lidé a obrovské finanční škody. To je výsledek výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, do kterých byli zřejmě zapleteni ruští tajní agenti. „Jestli chtěl opravdu Jan Hamáček v Moskvě vyměnit dva mrtvé a miliónové škody ve Vrběticích za Sputnik, měl by okamžitě opustit českou politickou scénu, a to přímo raketovou rychlostí. To je definice zrady státu i rozumu,“ má jasno místopředseda ODS Martin Kupka.

Je možné si vše ověřit

Také podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého je situace vážná. Nejprve je však prý nutné ověřit veškeré informace a do té doby nečinit žádné závěry. „Je zřejmé, že ke schůzce došlo. Jsou známi její účastníci, a je tedy možné ověřit, co se skutečně diskutovalo,“ řekl Čtidoma.cz expert na bezpečnost.

Zároveň nastínil, o čem se asi na setkání mohlo hovořit. „Je možné, že se řešily různé varianty vztahů mezi Českem a Ruskem a z toho někdo mohl vyvodit závěry, které se dnes tak hojně diskutují. Je až příliš "zvláštní", že by došlo k projednávání tak závažného návrhu, jako je řešení kauzy Vrbětice.“

Podivné zdůvodnění návštěvy

Je tu ale několik nejasností. Předně dřívější sdělení Hamáčka, že do Ruska letět měl, pak jeho popírání této cesty. Ani premiér Babiš se k věci nestaví konstantně. I na to poukazuje generál Šedivý.

„Na důvěryhodnosti vysvětlení pan vicepremiéra opravdu nepřidává to, jak svoji plánovanou návštěvu zdůvodňoval. Ale právě i to, jak se k tomuto tématu stavěl pan premiér. To celou věc posunuje do roviny možného scénáře,“ doplnil pro Čtidoma.cz.

