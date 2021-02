Vláda reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu. Babiš hledá právníka

/POLITICKÁ SATIRA/ Současná pandemická krize je ideální příležitostí, jak získat popularitu a nesmrtelnost. Pracovat pro vládu dnes znamená se třeba někdy ocitnout dokonce na titulní stránce Blesku. Babiš a pracovní odbory sice bedlivě hlídají, aby někdo nevykukoval z davu a nezastínil obětavou práci, kterou vykonává pro svou milovanou sousední zemi. Premiér totiž nezapře svůj slovenský původ a údajně jedna z jeho nejoblíbenějších písní, kterou hrají v automobilu na cestě do Strakovy akademie, je od kapely Bez ladu a skladu, kde se zpívá: “Odtnite mu hlavu, nech nevytrca z davu.”

Hledá se právník

“V rámci stabilizovaného nouzového stavu hledáme právníka se zaměřením na ústavní zákony, který by v současnosti zastával pozici vrchního odborníka právního odboru Úřadu vlády České republiky. Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, stravenky, jeden den nemocenské, zviditelnění se v médiích, příležitost pracovat v progresivním a milém pracovním kolektivu. Uchazeč musí splňovat tyto požadavky. Nesmí být ambiciózní, musí být loajální vůči svému nadřízenému (premiér ČR) a nebojí se nabízet svérázná řešení na hraně zákona.”

Tento inzerát shodně sdíleli na sociálních sítích všichni členové vlády včetně premiéra Andreje Babiše. Výběrové řízení končí dnešní půlnocí. Z důvěryhodných zdrojů blízkých nejvyšším kruhům vlády potřebuje Andrej Babiš a jeho pravá ruka Karel Havlíček ulevit z pracovního nasazení. Ústavní právo totiž vládě při vytváření současných vládních opatření dávali dohromady právě oni dva, a to vždy kolem druhé hodiny ranní, předtím než se ukládali ke spánku.

Hlava do pranice

Odborník na ústavní právo je zdá se v současné chvíli pro vládu zásadní. Přepracovanost dvou nejviditelnějších členů Babišova kabinetu se může nevyplatit.

“Já jsem si dlouho říkal, jak je možné, že Havlíček s Babišem řeší ústavní právo tak, že zadávají nejasnosti do googlu. Nikomu, kdo by tomu opravdu rozumněl, nevolají. Jenže pan premiér s počítačem nepracuje, tak posílá Havlíčkovi sms zprávy, co má hledat. No a teď ten ústavní soud do toho,” vysvětluje nejmenovaný zdroj, který pracuje na Úřadu vlády ČR.

Tak co? Máte zájem spolupracovat se současnou vládou? Na zaslání životopisu máte čas jen do dnešní půlnoci...

