Je to válka, říká poslanec Žáček. Ať vláda předloží jasné důkazy, že nejde o provokaci, oponuje jeho kolega Vích

Jako fatální zjištění o ruské mocenské praxi, která bude mít hluboký a dlouhodobý dopad na naše vzájemné vztahy, vnímá odhalení činnosti ruských agentů v Česku poslanec za ODS Pavel Žáček. „Bohužel to znamená potvrzení nepříjemné reality, že Ruská federace prostřednictvím zvláštních operací svých tajných služeb s námi vede svého druhu válečný konflikt, a nikoliv pouze nějakou virtuální hybridní válku. Za hlubokého míru specifickými prostředky útočí bez ohledu na možné materiální škody a lidské životy na cíle ve státech Evropské unie a NATO,“ řekl pro Čtidoma.cz.

Zaráží mě načasování oznámení události

Jeho kolega z poslaneckých lavic Radovan Vích z SPD tak kategorický není. „Z mého pohledu se jedná se o velmi vážné sdělení, které znamená zásadní narušení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.“ Zároveň však upozorňuje na to, že Moskva informace označila za absurdní a na oplátku ze země vyhostí české diplomaty.

„Jsem přesvědčen, že důvodné podezření z provedení teroristického útoku členy ruské zpravodajské služby GRU na areál muničních skladů ve Vrběticích je potřeba prověřit orgány činnými v trestním řízení (NCOZ). Zaráží mě také načasování oznámení této skutečnosti, protože podle vyjádření bývalého ministra zahraničí Petříčka to není nová informace.“

Co je vyhoštění agentů oproti výbuchu ve Vrběticích?

Podle Žáčka není na místě strach, protože se můžeme spolehnout na podporu ze strany států Evropské unie a NATO, pokud se rozhodneme přistoupit k dalším opatřením. „Měli bychom být připraveni na další snížení počtu pracovníků ruského zastupitelského úřadu anebo konzulátů.“

Zároveň se pozastavuje nad tím, co to vlastně je vyhoštění osmnácti zpravodajských důstojníků zpět na území Ruské federace. „Prakticky nic oproti miliardovým důsledkům výbuchů ve Vrběticích a dvou zbytečně ztraceným lidským životům našich spoluobčanů. Každopádně musíme být recipročně připraveni na přehnanou ruskou reakci,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Žáček.

Vích ale zdůrazňuje, že „vláda by měla předložit jasné a nezpochybnitelné důkazy, že se nejedná o provokaci, a odmítám, aby bylo důvodné podezření povýšeno na pravdu.“ To se podle něj zatím nestalo. „Eskalace tohoto problému postaveného na pouhém podezření nesmí vést k rozpoutání válečného konfliktu,“ vidí poslanec SPD jako zásadní.

Hamáček se dostal do zvláštní situace

Oba zákonodárci vidí jako velmi nešťastnou roli Jana Hamáčka v souvislosti s odvoláním ministra zahraničí Tomáše Petříčka. „Nebyl to správný krok. Hamáček se paradoxně dostal do situace, kdy jeho mimořádná cesta do Moskvy, organizovaná zjevně na nátlak Hradu, skončila vyhošťováním ruských špionů,“ uvedl Pavel Žáček.

Radovan Vích sice říká, že odvolání Petříčka je interní věcí ČSSD. Jedním dechem však dodává, že jeho hnutí ho dlouhodobě kritizovalo stejně jako práci ministra Hamáčka či ministryně Maláčové. „Důvodů ke zmíněnému odvolání mohlo být více, nemuselo to mít souvislost s Ruskem. Pan Petříček se vymezoval proti účasti ČSSD ve vládě, neuspěl v boji o předsedu stray a tak dále,“ doplnil pro Čtidoma.cz.

KAM DÁL: Generál Pavel: Není to pro mě šok. Jde o akt státního terorismu a Česko musí reagovat razantně.