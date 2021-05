Kalousek posílá Hamáčkovi jasný vzkaz: Zabal to, tohle nemůžeš ustát!

Na první pohled to vypadá, jako když se dvě děti hádají na písečku o bábovičku. Ty jsi mi ji vzal, ty máš lepší, mamíííí... Až tak vtipné to ale bohužel není. Jan Hamáček se za každou cenu snaží vyvrátit tvrzení Janka Kroupy a webu Seznam zprávy o jeho plánované cestě do Moskvy. Hází trestními oznámeními i požadavky na desetimilionové odškodnění.

Ostuda a naštvaný Rus v zádech?

Panu Hamáčkovi se bohužel pro něj zatím příliš nedaří rozptýlit černá mračna, která se nad jeho osobou snáší. Zřejmě dobře ví, že pokud praskne jeho napojení na Moskvu a snad i opravdový cíl jeho plánované cesty, ostuda může být jen to nejmenší zlo. Naštvaný Rus v zádech totiž není žádný med.

„Co tam máte dál, pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval,“ napsal si na twitter český vicepremiér. Reagoval tak na prohlášení Pardubického hejtmana, který sdělil, že Hamáček mu o cestě do Moskvy říkal stejně, jako o plánu získat milion vakcín Sputnik.

To neříká, ale jednoznačně rozbíjí Tvoji báchorku o tom, že ta cesta byla jenom kamufláž. Mně je jedno, co jsi tam chtěl dělat. Úplně stačí, že jsi tam chtěl letět, když už jsi věděl o Vrběticích. Věř zkušenému a zabal to. Tohle se ustát nedá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 6, 2021

Je mi jedno, co jsi tam chtěl dělat

Reakce na tweet na sebe nenechala dlouho čekat. „To neříká, ale jednoznačně rozbíjí Tvoji báchorku o tom, že ta cesta byla jenom kamufláž. Mně je jedno, co jsi tam chtěl dělat. Úplně stačí, že jsi tam chtěl letět, když už jsi věděl o Vrběticích. Věř zkušenému a zabal to. Tohle se ustát nedá,“ napsal Miroslav Kalousek.

Bývalý poslanec TOP 09 přesně popsal možná tu nejzásadnější věc, která vlastně ani nemá co dělat s tím, co zjistil nebo nezjistil Janek Kroupa. Jan Hamáček věděl o teroristickém činu ve Vrběticích, přesto se chystal do Ruska. To je sdělení, které nesmí nikdy zapadnout.

