Karel Schwarzenberg: Pracovat v této vládě, to musí být člověk masochista nebo blázen

Předseda vláda poslal ministru zdravotnictví, kterého si sá vybral, už dva vytýkací dopisy. Andrej Babiš není spokojen s prací ministra zdravotnictví Jana Blatného, vytýká mu manažerské selhání a apeluje na ně, aby se to už neopakovalo. Kdyby nebyla situace tak vážná a neumírali lidé, dal by se z toho napsat docela pěkný komiks. Mohl by mít název třeba Podle sebe soudím tebe, Co prošlo mě, tobě rozhodně ne, Tvoje chyby potrestáme, moje zameteme pod koberec a tak dále.