Marian Jurečka: Vypadá to, že PIN k registraci doručuje Česká pošta. Na tohle měla vláda půl roku

Vláda měla na přípravu registračního systému půl roku. Výsledkem je nefunkční kolabující paskvil, který seniory nutí ovládat mail a mobil. A když chtějí zavolat na podpůrnou telefonní linku, tak ta nefunguje. „Než systém vygeneruje PIN kód a zašle ho, tak už jej systém pak odmítá přijmout, jsou i další problémy. Tohle není dobrý začátek něčeho, na co vláda měla půl roku, mohla testovat a uživatelsky to perfektně vyladit! Vypadá to, že PIN k registraci doručuje Česká pošta,“ nechápal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Babiš to asi nestihl

Vysvětlení je přitom možná jednodušší, než si myslíme. Andrej Babiš je jako vrcholný manažer zvyklý všechno dělat si věci sám. Takže si prostě asi nestihl od počítání vakcín odskočit dodělat rezervační systém.

„Registrace na očkování nefunguje na 100 %. Linka 1221 nestíhá. Koho mohlo napadnout, že tam budou volat lidé a že linka bude přetížená? Web na registraci má hrozně textu. Člověk se tam rychle ztratí. Proč to udělat jednoduše, když to jde složitě a komplikovaně,“ kroutila hlavou senátorka Šárka Jelínková.

Web kritizuje i pražský primátor Zdeněk Hřib. „Není úplně nejlepší nápad nutit lidi starší 80 let vyplňovat internetovou registraci, kam zadávají údaje o svém věku a zdravotním stavu, které jejich pojišťovna dávno zná. Stačilo by pár týdnů předem plánovat a napřímo oslovit lidi v riziku s předvyplněnou nabídkou.“

Bordel už je to teď

„Po fiasku s předraženým, nefunkčním e-shopem na dálniční známky přichází vláda s pokračováním v podobě kolabujícího a komplikovaného rezervačního systému na očkování. Legrace to bohužel není, teď jde o životy nejohroženější skupiny občanů,“ má jasno předseda STAN Vít Rakušan.

Jeho stranický kolega, středočeský radní Věslav Michalik se stal tak trochu prorokem. Už ve čtvrtek totiž říkal: „Dnes mi volalo několik seniorů 80+ jestli mají zítra ráno být na netu hned v 8, nebo zda termín očkováni na době registrace nezávisí. Tak jim Blatný v televizi řekl, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Mela to bude od zítřka a bordel to už je teď,“ napsal si už ve čtvrtek na twitter Věslav Michalik (STAN) a byla tak jedním z mnoha, který tušil problémy systému.

