Hejtman Kuba: Nechci zase prudit, ale informační systém pro očkování přestal fungovat

„Čau ZdravkoOnline, hlásím nejen z Jihočeského kraje, že přestal fungovat ISIN. To je informační systém kam máme zadávat ty očkování. Nechci pořád prudit, ale den před spuštěním rezervačního sytému to není úplně ideální stav. Konec hlášení,“ napsal si na svůj twitterový účet hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Svým komentářem tak narážel na "Čau lidi" Andreje Babiše (ANO), ve kterém se premiér pravidelně chválí a staví další a další vdzušné zámky.

Svět není dokonalý

Vše má vypuknout v pátek od 8 hodin ráno a je logické, že systém projde obrovskou zatěžkávací zkouškou. Při vědomí, že seniorů u nás máme zhruba 440 tisíc to nevypadá na úplně hladký průběh. „Systém může padat, je to docela možné. Ale svět není dokonalý,“ snažila se věc brát s nadhledem v rozhovoru pro Čtidoma.cz šéfka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Přitom obavy neskrývají ani samotní senioři. „Chci se registrovat co nejdřív a být co nejdříve na řadě. Mám strach, že na mě vakcíne nezbyde. Co pak? Všichni říkají, že mohu klidně i umřít,“ řekla Čtidoma.cz sedmaosmdesátiletá paní Andrea Kovářová z Prahy. A dodává, že podobně přemýšlejí i její kamarádky, které jsou v podobném věku.

Vlastní telefonní centra

Pomoc seniorům naštěstí poskytují i jednotlivý úředníci v onkrétních městech. Například v Úvalech na Praze-východ na obecním úřadě zřídili telefonní centrum. ‚Připadá vám normální, že den před zahájením očkování pořád není na stránkách Ministerstva zdravotnictví odkaz na registrační systém a že kraje a obce pořád definitivně nevědí, jak to bude vypadat a fungovat?“ kroutil hlavou starosta Úval Petr Borecký (STAN). Podobný krok s telefonním centrem udělala třeba i Praha 7.

„Centrální registrační systém je z našeho pohledu pro uživatele přehledný. Funkčnost systému je plně v kompetenci již zmíněného ministerstva,“ řekl Čtidoma.cz hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN). Tak snad bude v pátek vše v pořádku.

