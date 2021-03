Blatný nachodil 16 kilometrů a zjistil velkou věc: Někdo opatření dodržuje a někdo ne

Kdyby situace nebyla tak vážná a kvůli neschopnosti vlády Andreje Babiše zbytečně neumírali lidé, Jan Blatný by se stal oblíbencem národa. Říci novinářům na tiskové konferenci po odvolání paní Rážové, že nemusí nic vysvětlovat a doplnit, že jde o „něco, co se nějakým způsobem děje“, chce pořádný fištrón.

„Mám nepříjemnej pocit, že jsme se o řízení ministerstva zdravotnictví a celé epidemie dozvěděli víc, než jsme chtěli slyšet,“ komentoval na Twitteru zajímavou vsuvku ministra hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Nezemřeli jste na covid, ale na autonehodu

Pan Blatný zkrátka má slabší momenty. Stačí si vzpomenout na jeho podivné vyjadřování ohledně mrtvých v České republice. „My víme, že zhruba 30 procent ze smrti, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. 10 procent, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem. Protože opravdu můžete zemřít na něco úplně jiného, včetně citované autonehody. Ve chvíli, kdy se dostanete do nemocnice, je vám provedeno určité vyšetření, třeba CT apod., ale před tím se udělá z nějakého jiného důvodu test na covid. A máte ho pozitivní, takže potom do té statistiky zapadnete. A určitě jste nezemřel na covid. Zemřel jste na tu autonehodu. Je to malé procento, ale není to nepravda. A potom je 60 procent (lidí), kde je už tato pravděpodobnost velká. Ale není to jediný důvod – máte koronavirus a k tomu třeba nádorové onemocnění,“ řekl v Českém rozhlase.

Další skvělá myšlenka

Další perličku přidal Jan Blatný na zatím poslední tiskové konferenci, když vysvětloval, že opatření se zatím nebudou uvolňovat. „Nachodil jsem po Praze šestnáct kilometrů. Někteří opatření dodržují, jiní nedodržují,“ prohlásil.

Princezna Koloběžka I., která ve známé pohádce přijela oblečená neoblečená, učesaná neučesaná a přivezla dar nedat, by bledla závistí. Možná se někdy dočkáme pokračování a scenáristé se u pana ministra inspirují.

