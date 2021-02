Plukovník Prymula odešel s ostudou, jeho návrat by byl směšný, říká bývalý první náměstek ministra zdravotnictví

Varianta, že by ministerstvo převzal Andrej Babiš a výkonným ministrem by byl Roman Prymula, se ve světle událostí v České republice nemusí jevit jako úplně sci-fi. Pro premiéra by to určitě nebyl problém. Nezapomeňme, že tu máme superministra Karla Havlíčka, který je místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy.

Trochu kouzelného lektvaru všeumění by jistě rád dal i svému šéfovi. Jestli by to ale vůbec bylo potřeba. Brouk Pytlík, práce všeho druhu v podání předsedy vlády, by nikoho nepřekvapil. Třeba to očkování jako samozvaný hlavní koordinátor řídí fakt skvěle.

Proč nemá bezpečnostní prověrku?

Je pravda, že návrat Romana Prymuly do čela ministerstva zdravotnictví by byl zatím zřejmě vrcholem tuzemské politické show. „Plukovník Prymula odešel s ostudou, jeho návrat by byl dle mého názoru směšný. Navíc doposud nevysvětlil, proč nezískal bezpečnostní prověrku,“ tvrdil pro Čtidoma.cz někdejší první náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera politolog Marek Ženíšek.

Dnes zastupitel Plzeňského kraje a náměstek hejtmanky nevidí chaos na misterstvu zdravotnictví rád. „Je mi líto, co se tam nyní děje – střídání ministrů, odcházení náměstků a spolupracovníků. To všechno přispívá k destabilizaci celého rezortu v současné složité situaci,“ doplnil pro Čtidoma.cz.

Je ve funkci, kterou mu na míru ušil premiér

Lidská paměť není dokonalý nástroj, ale většina lidí v Česku si určitě pamatuje, proč Roman Prymula z funkce ministra odcházel. Jeho "vyšehradskou schůzkou" se někteří baví ještě dnes. „Ve vládě nemají co dělat lidé, kteří se provinili proti jejím vlastním nařízením! Pravidla musí platit pro všechny. Považuji za skandální už to, že pan Prymula zůstává dál v oficiální funkci, kterou pro něj premiér na míru vytvořil. Podrývá to důvěryhodnost vlády, zvlášť v době hluboké krize, kterou procházíme,“ řekl pro Čtidoma.cz senátor Pavel Fischer.

Velmi podobně hovoří i jeho kolega z horní komory Parlamentu České republiky Tomáš Czernin: „Co se týče úvah o návratu pana Prymuly na post ministra zdravotnictví, myslím, že zde naprosto platí úsloví "nevstoupíš dvakrát do téže řeky". Nepovažuji takovou rošádu za pravděpodobnou, pan Prymula se již dostatečně znemožnil svým dýchánkem na Vyšehradě.“

KAM DÁL: Tomáš Czernin: Prymulova představa očkovat vakcínou Sputnik V je pro mne hrozná.