Tomáš Czernin: Prymulova představa očkovat vakcínou Sputnik V je pro mne hrozná

Dodávka vakcín pro Česko vázne, společnost Pfizer coby v tuto chvíli stále ještě jediný dodavatel nestíhá uspokojit dodávku a kvůli mutacím také upravuje výrobní postup. Do toho chaotické očkování náhodných kolemjdoucích, kamarádů i nejrůznějších celebritek znamená, že je u nás látky nedostatek. I proto Andrej Babiš oznámil, že se zatím nespustí očkovací registr lidí mladších osmdesáti let.

Nemá požadovanou registraci

Premiérův poradce Roman Prymula by prekérní situaci vyřešil tím, že by nakoupil ruskou vakcínu Sputnik V. „Je to pro mne hrozná představa,“ tvrdil pro Čtidoma.cz senátor Tomáš Czernin (TOP 09). Podle něj to bývalý ministr zdravotnictví, o kterém se spekuluje, že se do funkce vrátí a nahradí tak ne příliš uspěšného současného šéfa resortu, snad ani nemůže myslet vážně.

„Mluvit nahlas o tom, že by naši občané mohli být očkováni ruskou vakcínou Sputnik, která nemá registraci Evropské lékové agentury, je opravdu nepřijatelné,“ doplnil pro Čtidoma.cz Czernin. Stejně mluví i Jan Blatný. „Nemám nic proti žádné vakcíně, ať už je z Ruska, z Číny, z Indie, odkudkoliv, pakliže projde stejnými testy jako jakákoliv jiná v rámci Evropské lékové agentury.“

Maďarsko do toho "šláplo"

Faktem je, že Sputnik V byl podle ruských orgánů připraven a schválen už loni v srpnu. Ovšem co je schváleno Moskvou, nemusí automaticky platit pro celý svět. Biochemik Jan Konvalinka v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce správně podotkl, že nikdo ještě neviděl žádné studie, o Sputniku V si odborníci nemají šanci nic zásadního přečíst.

Což ovšem nebrání tomu, aby si například Maďarsko neobjednalo už dva miliony dávek této zatím kontroverzní vakcíny. Všem nedůvěřivým chce jít příkladem maďarský předseda vlády. Viktor Orbán totiž prohlásil, že si Sputnik V klidně píchnout nechá.

