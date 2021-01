Kalousek se vzdal mandátu poslance, Babiš přišel o velkého kritika. Jeho místo zaujme starosta Roztok Jakob

„Termín nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny PČR, v nichž už nebudu kandidovat, byl vypsán neobvykle brzy, na konci loňského roku. V důsledku toho již budou všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně. Považuji proto za racionální a takticky správné, aby nadále ve sněmovní debatě vystupovali ti poslanci, kteří se ve volbách budou ucházet o hlasy voličů,“ vysvětluje Miroslav Kalousek.

Už to nedávalo smysl

Dvaadvacetiletá kariéra poslance a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska se završila právě nyní, jelikož podle jeho vlastních slov „pasivní (byť připouští, že pohodlné) dokončení mandátu mu již nedává smysl“. „Zůstávám aktivním členem TOP 09 a jakmile to situace dovolí, rád obnovím setkávání s veřejností pod názvem Pivo s Mirkem. Věřím, že naši voliči pochopí, že tento krok dělám pro maximalizaci volebního zisku pravostředové koalice,“ dodává Miroslav Kalousek.

„Ráda bych Mirkovi Kalouskovi poděkovala. TOP 09 založil a několik let ji také velmi úspěšně vedl. Z nově vzniknuvší strany se mu podařilo udělat stranu vládní. Zároveň jeho současné rozhodnutí státnického charakteru respektuji. Jsem si jistá tím, že pro úspěch koalice SPOLU v podzimních volbách i z pozice zakladatele udělá maximum,“ vysvětluje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Boj za demokracii a svobodu

Poslancem za Středočeský kraj se až do konce volebního období stane místopředseda TOP 09 Jan Jakob. „Životním přesvědčením jsem bytostný demokrat. Proto si jako svůj hlavní cíl na příští měsíce dávám to, abych svým drobným dílem přispěl k boji za demokracii a svobodu. Podzimní volby jsou mimořádnou a zároveň možná i poslední šancí, kdy mohou představitelé demokratických stran převzít moc od amatérů, populistů a extremistů. Zároveň se pokusím navázat na dlouholetou práci Miroslava Kalouska v oblasti rozpočtové zodpovědnosti. Bude to práce nelehká, protože státní rozpočet je v rozkladu,“ vysvětluje místopředseda TOP 09 Jan Jakob.

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob nadále setrvá v neuvolněné funkci starosty, nicméně v průběhu února je připraven rezignovat na pozici radního Středočeského kraje. „Udělám, co bude v mých silách, aby koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v podzimních volbách vyhrála,“ dodává Jan Jakob.

Kdo je Jan Jakob?

Jan Jakob se po absolvování gymnázia přestěhoval do Prahy, kde se věnoval problematice médií a působil jako tiskový mluvčí. V roce 2010 se stal starostou Roztok, o čtyři roky později svou pozici obhájil a TOP 09 získala rekordní počet mandátů. Nejvíce hlasů získal v Roztokách i v komunálních volbách v roce 2018 a v neuvolněné funkci starosty pokračuje dodnes.

Od roku 2017 je předsedou středočeské krajské organizace TOP 09 a od roku 2019 také místopředsedou strany. Je programovým garantem strany pro státní správu a samosprávu a pro oblast dopravy.

V roce 2016 se stal zastupitelem Středočeského kraje. V krajských volbách v roce 2020 byl lídrem společné kandidátky „Spojenci pro Středočeský kraj“. Po volbách se stal radním pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch v rámci koalici se STAN, ODS a Piráty. Postu radního se po nástupu do poslanecké funkce vzdá.

