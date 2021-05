Mluvčí Ovčáček změnil náboženství. Ve fázi vrcholné zmatenosti cituje Dalajlámu a adoruje socialismus

Bez oficiálního účtu Jiřího Ovčáčka by byla na českém twitteru nuda. Jenomže občas jsou jeho manipulativní výroky natolik závažné, že by se nejeden uživatel začal bát o zdraví jiného sledujícího. Citací rozhovoru Dalajlámy s influencerem Kovym rozpoutal hradní mluvčí tak nepokryté vášně, že by je nestopla ani čínská armáda.