Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov. Okamurova SPD chce přivítat tisíce migrantů

/POLITICKÁ SATIRA/ Vlastenecká ideologie a uzavřené hranice. Tak si definujeme jedny z pilířů politiky SPD. Ty se však v prvních horkých týdnech kampaně zásadně přehodnotily. Je záhadou, proč se hnutí Tomio Okamury rozhodlo vykročit pro ně zatím neprošlapanou cestou, ale mnozí za tím viní nostalgii, sentiment a vlastenecké pocity k zemi, kde má sám předseda kořeny, ale o tom později.

Český jarmark

Nečekejte, že SPD bude na hranicích vítat migranty muslimského vyznání. Pohádku o tom, jak v českých lesích pobíhají nepřizpůsobiví a nebezpeční muži, se vypráví na českých jarmarcích SPD dětem nadále. V rámci kontaktní kampaně dokonce vzniklo malé loutkové divadlo, kde se tento příběh v zábavné formě vypráví pro celé školkové a školní družiny.

Po jednom takovém představení jsme se zeptali dětí, co si o představení myslí. „Bylo to strašidelné. Moc jsem se bál o ty pány, co bydlí v lese. Oni asi nemají domeček,” říká překvapivě empaticky malý Tomášek, kterého umravňuje přítomná paní učitelka z prvního stupně. „Tomášku, já ti to potom vysvětlím,” utrousila na jeho adresu a s červenými tvářemi odvádí celou třídu zpátky do školy.

SPD je politické hnutí založené v roce 2015, kdy po konfliktu a podezřelými finančními machinacemi odešel Tomio Okamura a Radim Fiala z Úsvitu přímé demokracie. Hnutí od počátku staví na nacionálním cítění a politice proti ilegální migraci a islámu. V posledních volbách do poslanecké sněmovny získalo hnutí 10,64 %. Současné průzkumy ji předpovídají kolem 9 %.

Celé divadlo je postaveno na jednoduchém příběhu, kdy jde dědeček s vnučkou a vnoučkem na houby do lesa a místo pravých hřibů potkává skupinku loupežníků s vousy, kteří s výkřikem Allah Akbar okradou dědečka o houby, košíček, nožík a se zavázanýma očima je vyvedou z lesa. Dědeček se však jen tak nevzdá, volí totiž SPD. Nikterak podařený divadelní kousek má však u dětí úspěch a k příznivým kritikům se přidávají i dospělí. „Tohle se nechci dožít. Mít strach jít i na houby? To už není život. Kam ten svět spěje?” vykřikuje značně rozhořčený důchodce ze Slaného, kde se jeden z českých jarmarků SPD pořádal.

Migranti?

Když zpěvák Petr Kolář zpíval za doprovodu amerického náklaďáku hymnu SPD na Letenské pláni, ještě nikdo v té chvíli nečekal, s jakou nečekanou zprávou přijde samotný předseda Tomio Okamura jen o několik týdnů později.

Nejdříve všechny naladil v očekávání záhadným a ne zcela originálním tweetem: „Zítra řeknu pravdu!” V tiskové konferenci ve svém japonském obchodě se totiž svěřil s plánem, který má částečně setřást image SPD jako strany, která je zcela proti migraci a vítání cizinců do naší krásné malé zemičky uprostřed Evropy.

„Dámy a pánové, léta čelíme lživé kampani proti SPD, která tvrdí, že jsme proti migraci. Já zde za sebe a svoje kolegy představuji nový ekonomický plán restrukturalizace českého průmyslu po covidové krizi. Naše vlast, naše rodiny a náš bezpečný domov potřebuje nový impuls. Využil jsem svých vzácných kontaktů s přáteli z Japonska, které v současnosti trpí přelidněním. Za pomoci japonské vlády tak vznikne plán na vybudování japonské kolonie u nás v České republice. V tuto chvíli hledáme místo, kde bychom mohli přivítat až 100 tisíc japonských občanů, kteří by získali české občanství a mohli se efektivně začlenit do chodu naší vlasti.”

SPD je v České republice obdobou francouzské Národní fronty vedené Marine Le Pen, nizozemskou Stranou pro svobodu a italskou Ligou severu. Všechny zmíněné subjekty jsou hlasitými kritiky Evropské unie a zároveň odpůrci ilegální migrace a islámu.

Tomio Okamura tímto plánem zaskočil všechny přítomné, ale zděšené voliče SPD ukonejšil na Facebooku několika autentickými fotografiemi japonských dívek v moravských krojích, jak pracují na poli. Lídři ostatních politických subjektů, kteří vstupují do parlamentních voleb, však Okamuru osočují z kalkulu. „Pokud přijde do České republiky 100 tisíc Japonců, jsou to potenciální voliči SPD a to mi přijde jako volební podvod,” nechal se slyšet bratr a kandidát do Poslanecké sněmovny Hayato Okamura.

Jak nakonec tento smělý plán na integraci a novou migrační politiku Svobody a přímé demokracie dopadne, bude jasné až po volbách, tak se nechme překvapit.

