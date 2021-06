Naznačil Topolánek, kdo stojí za hnutím Přísaha? Expolicista Šlachta letí vzhůru a stává se idolem zralých žen z maloměsta

Charismatický muž zákona, poctivý a neústupný, důvěryhodný a neúplatný - tak prý vidí ženy ve věku 40+, žijící mimo krajská města, hlavní tvář nově vzniklého politického hnutí Přísaha expolicistu Roberta Šlachtu. Líbí se jim i jeho prošedivělý vlas a staromládenecký účes, připomínající spíše léta dávno před rokem 2000. Nový průzkum, který aktuálně zveřejnila společnost Kantar, povýšil hnutí Přísaha z nevolitelných pozic na 5% hranici pro vstup do Sněmovny. Navíc přesně specifikoval, kdo jsou potenciální voliči, respektive voličky, tohoto nového uskupení. Že by české ženy, zřejmě strádající ve svých partnerských svazcích, opravdu volily jen podle dobře vyfocené tváře na billboardu u silnice? Zdá se, že to není vyloučené. Neboť s volebním programem nebo jeho zásadními body se prozatím Robert Šlachta nijak významně neprezentoval.

Expremiér ví víc?

Jak se ukazuje, zveřejněný průzkum nenápadně znervózněl nejen komentátory aktuálního dění v zemi, ale i vedení tradičních politických stran. Hnutí Andreje Babiše ANO 2011 predikovaný výsledek hnutí Přísaha zcela přešlo. Že by tento fakt dokázal jednoduše vysvětlit bývalý český premiér Mirek Topolánek, spravující jeden z nejzábavnějších twitterových účtů v zemi? Ke zprávě o tom, že policie opět žene premiéra Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo před soud, totiž napsal komentář: „A koho půjde volit zklamaný a podvedený pan Kobliha? Správně, děti, půjde volit fízlostranu. To byl geniální nápad, postavit si pro tento případ "béčko" z cajtů.“

Chtěl tím Mirek Topolánek nahlas říct to, o čem se v politických kruzích nepochopitelně mlčí? Tedy že za hnutím Přísaha stojí lidé blízcí hnutí ANO 2011, aby si jeho úspěchem ve volbách pojistili případnou povolební koalici s vlastní "dceřinou stranou"? Že z bývalého šéfa ÚOOZ, který si kdysi řekl Petru Nečasovi na schůzce v kavárně v centru Prahy o místo policejního ředitele, stvořili lidé kolem premiéra Babiše geniální figurku? Postavu nezkorumpovatelného muže v policejní uniformě, který si získá v zemi, kde lidé téměř nevěří ani soudům ani státním zástupcům, důvěru těch, koho už unavují průšvihy předsedy vlády? Bez ohledu na to, že Robert Šlachta ve skutečnosti v roce 2013 odhalil pouze několik kabelek a šátků, které přijala jako dárky milenka bývalého premiéra?

Čech chce naději

Jako scénář nějaké céčkové mafiánské kriminálky by to bylo celkem kreativní, jako realita Česka v roce 2021 je to přinejmenším odstrašující. Avšak zcela reálné. Čeští občané jsou totiž politikou příliš unaveni. Jejich důvěra v různé strany se otřásá v základech, kauzy kolem premiéra zlomily důvěru i těch nejvěrnějších a volič chce po několika letech devalvace politické kultury vidět naději. Má-li ji představovat usmívající se prošedivělý pán v mikině s kapucí, který napsal knihu a naoko rozkryl, jak to "v té české politice chodí", jsou s tím v pohodě.

Robert Šlachta dnes jezdí den za dnem po celé zemi, setkává se na náměstích s občany a vzbuzuje v nich důvěru tím, že vede opravdovou kontaktní kampaň. I tak málo dnes běžného občana uspokojí v touze po změně poměrů ve zkorumpované zemi. Dostat možnost reálného kontaktu, vznést dotaz a dostat nějakou odpověď. I to stačí k tomu, aby opět slepě uvěřil a dal najevo protest proti současnému stavu. A nenajde se nikdo, kdo by se mu alespoň pokusil tuto neopodstatněnou důvěru vymluvit. Určitě to nedokáže svým profesorským stylem předseda ODS Fiala. Ten se místo s občany setkává bezkontaktně s bizony, spokojeně se pasoucími za bezpečnostním hrazením. Těm totiž nemusí vymlouvat vůbec nic.

