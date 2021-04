Generál Šedivý: Zeman řekl věci, které nesměl zveřejnit, navíc lhal. Prezident hrubě poškodil Českou republiku

Pane generále, prezident Zeman ve svém projevu řekl, že v kauze Vrbětice neexistují důkazy o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. Vidíte to stejně?

Existují důkazy, že ruští agenti o areál Vrbětic měli skutečný zájem. Je věcí příslušných orgánů, aby dalším šetřením dosáhly zcela zřetelného závěru. Jsem přesvědčen, že na to nejsou BIS, VS a PČR samy a že v součinnosti se službami našich spojenců pravdu naleznou. Čím dál více nepřímých důkazů na ruskou stopu ukazuje.

Ublížil podle vás projev prezidenta České republice?

Ano. Předně zpochybnil práci naší BIS. To je velmi neprofesionální. Pan prezident bojuje proti naší, české, zpravodajské službě a jejímu řediteli z osobních pohnutek. To je ve světě nevídané. Za druhé, uváděl některé informace, které nejen že neměl, ale nesměl zveřejnit...

...co to znamená?

Dal informaci těm, kteří za výbuchem stojí, jak zakrýt své nezákonné aktivity na území ČR. Na místo toho, aby morálně podpořil české občany, v důsledku podpořil ruskou vnitrostátní dezinformaci. První reakce ruského tisku jsou toho důkazem.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

Pan Zeman se několikrát pustil do USA, dokonce i do její tajné služby. Co na to říkáte?

Je to tak, zpravodajskou službu USA hrubě pomluvil. Předně o zbraních hromadného ničení v Iráku nemá pan prezident pravdu. Neměl by číst jen určitou literaturu, ale hledat objektivní informace. V každém případě jeho slova o CIA nebyla slušná. Zároveň tím dává najevo své protiamerické názory a proruskou orientaci, čímž samozřejmě poškozuje ČR.

Čím konkrétně?

Tajné služby USA budou logicky váhat s předáváním informací, které by se cestou našeho pana prezidenta dostaly na veřejnost nebo do nezvaných rukou, do Česka. Jeho protiamerický sentiment ostře kontrastuje s vtíráním se do přízně prezidenta Trumpa v počátku jeho prezidentského mandátu.

Myslíte si, že by Vladimir Putin podobně loboval za zájmy Česka tak jako pan Zeman za ty ruské?

Určitě ne. Mimo jiné, prezident Putin řekl, že nepředpokládá, že by v nejbližší době mluvil s českou stranou. Vlastně tím v aroganci, která je nejvyšším ruským politickým představitelům vlastní, ukázal, co si o nás myslí a co od Ruska můžeme očekávat.

Když necháme stranou politiku a bezpečnost země. Byl tón, který prezident zvolil vůči moderátorce Tománkové, hodný hlavy státu a muže obecně?

Bylo to tak neslušné, že to nestojí za komentář. Paní Tománková měla plné právo pana prezidenta striktně upozornit na to, že slušnost a noblesa je součástí výkonu funkce prezidenta a ta že panu prezidentovi chybí. Pro mě je to zklamání.

