Nedrážděte Ovčáčka duhovou vlajkou! Rozčílí se a jde z něj vážně strach

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Jiří Ovčáček má ke gay a queer komunitě dost vyhraněný postoj. Možná dokonce alergii na vše, co se může schovat za symbol duhové vlajky. Asi se ale není čemu divit. Vždyť jeho šéf, prezident České republiky Miloš Zeman, se před nedávnem dokonce vyznal, že jsou mu všichni transgender lidé zvlášť odporní.

LGBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Mnohdy je však užívána k souhrnnému označení celého spektra sexuálních a genderových identit, objevuje se proto i varianta LGBTQIA rovněž zastřešující queer, intersex a asexuální osoby, případně jen LGBTQ nebo LGBT+ ve smyslu "LGBT a další identity". Užívá se obvykle k souhrnnému označení komunit či hnutí těchto osob.

Ve stopách Pražského hradu se vydal i premiér Andrej Babiš, který se - nejprve nepřiznaně, a následně velmi odhodlaně - nepřidal k dopisu dalších 17 lídrů EU na podporu sexuálních menšin v Maďarsku. Tento dopis vznikl jako reakce na schválení tamního zákona, zakazujícího osvětu o LGBTQ. Když se na důvod Babišova distancu zeptali Piráti ve Sněmovně, premiér se do nich velmi tvrdě pustil. Dopis označil za "canc papíru" a Piráty obvinil ze zrady a z rozvracení České republiky podle příkazů z Bruselu.

Zřejmě to byla sladká hudba pro Ovčáčkovy uši - takovou reakci nemohl nechat bez povšimnutí. Premiérův postoj a svou nenávist k smýšlení Pirátů okamžitě propagoval na svém twitterovém účtu: „Pirátostán opět ideologicky útočil na Maďarsko. Odpověď pana premiéra je jasná! "Nevím, proč máme mluvit Maďarům do jejich zákonů, jsou svrchovaná země. Není to nic proti homosexuálům, je to ochrana dětí a ochrana práva rodičů je vychovávat.“

Pirátostán opět ideologicky útočil na Maďarsko. Odpověď pana premiéra je jasná!







“Nevím, proč máme mluvit Maďarům do jejich zákonů, jsou svrchovaná země. Není to nic proti homosexuálům, je to ochrana dětí a ochrana práva rodičů je vychovávat.” https://t.co/ju7mPPqJbk — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) July 8, 2021

Pohnutky prezidentova mluvčí, které jej vedou k neustálé dehonestaci určité skupiny lidí, si můžeme jen domýšlet. Může ho k nim vést výchovou vrytý strach a neochota respektu vůči neznámému, může se za tím skrývat dokonce nedořešené trauma z dětství. Nebo také něco úplně jiného, kdo ví.

Podle psychologů k tomu často vede i nepřiznaná latentní homosexualita, která kvůli nepřijetí sama sebe vyvolává v jedincích extrémní nenávist. Ať je za tím cokoli, má pan Ovčáček - bílý muž, středního věku, bez rodiny a dětí - velmi silný problém s tolerancí.

Vyhláška



Povinné evropské hodnoty:



1265 pohlaví.



LGBTQRDMPF+



Svoboda souhlasit s liberálními názory.



WC pro všechny.



.............................



Neuposlechnutí se trestá sankcemi dle evropských směrnic a rezolucí Evropského parlamentu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) July 8, 2021

Za poslední dva dny zveřejnil hradní mluvčí k tématu LGBTQ na svém twitteru šest příspěvků. Žádný nevyzývá ke smířlivosti, toleranci nebo pochopení - čiší z nich hluboká averze a podněcují k vyvolávání kontroverze ve společnosti. Opravdu je toto správný postoj úředníka, který na twitteru zastupuje prezidenta demokratického státu?

Pana Ovčáčka samozřejmě nikdo nenutí, aby běhal v průvodu gay pride Prahou v tygrovaných tangách, mával duhovou vlajkou a s boa kolem krku se tulil k chlápkovi v latexovém oblečku. Je to jeho věc. Ale možná trocha pokory a tolerance?

Jeho osobní svobody přeci nikdo nenarušuje tím, že má jiný názor, chce se vdát nebo oženit a dokonce ani tím, že nežije jako on ve svazku s církví, jejíž názory tak odhodlaně prosazuje. Možná by panu Ovčáčkovi jen stačilo, aby následoval myšlenky papeže Františka, který sám před nedávnem vyzval svět k respektování všech menšin, a to i těch sexuálních. Že by se to ale nehodilo?

