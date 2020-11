PES měl být jasný indikátor, kdy rozvolňovat. Jenže zdivočel a vláda neví kudy kam

/KOMENTÁŘ/ Už pátý den v řadě se koronavirová situace v České republice drží na úrovni 57 bodů. Podle PSA to znamená, že by mělo začít rozvolňování podle třetího stupně. Tím spíš, že na 0,91 kleslo i tzv. reprodukční číslo. Jenomže rozhodnout chce vláda, a to nejpozději v neděli. Už jen to, že pokud nakonec na rozvolnění kývne, bude na přípravu jen pár hodin, je dost zběsilé.

Ovšem zarážející je skutečnost, že vláda svému hafíkovi vůbec nevěří a místo reálné pomoci je to jen další paskvil. Tentokrát pěkně barevný a řádně odprezentovaný. Výsledek je ale stejně zmatený, jak když se ministr SuperStar Vojtěch snažil na pokyn svého bosse veřejnosti tlouct do hlavy jiné nesmysly.

Kdo teda rozhoduje?

Od pondělí se ministr obchodu a průmyslu i dopravy Karel Havlíček snažil působit optimisticky a z jeho úst vyšlo dost signálů o pondělním rozvolňování, že s tím podnikatelé tak nějak začali počítat. Ve čtvrtek ale bylo všechno jinak a Blatný už to viděl jen "padesát na padesát" a premiér Babiš dodával, že „my budeme rozhodovat, ale vlastně rozhodovat ani nebudeme, protože máme toho psa a ten pes dává nějaká čísla a samozřejmě, znovu opakuji, stále to nevypadá dobře, neklesá to, jak jsme čekali.“

Člověk z toho vážně není příliš moudrý. Tak kdo rozhoduje? Babiš? Blatný? PES? Nebo jak se kdo vyhajá? Zkrátka to vypadá, že PES se zase někomu nehodí do krámu, tak se prostě nechá pobíhat, občas se na něj bafne, aby nekousnul kolemjdoucí stařenku a zbytek se zahraje do autu. Taktika od jara mnohokrát použita.

Lež má krátké nohy

Vláda odborníků nezvládá ani pár dní udržet stejnou myšlenku. Což by se ještě dalo pochopit, protože situace se může opravdu změnit doslova ze dne na den. Ale když už mám nějaký systém, tak se podle něj řídím, ne?

Leda, že by PES nebyl tak dokonalý, jak se nám s velkou pompou snažili na tiskových konferencích prezentovat. Lež má krátké nohy a je úplně jedno, jestli běhá rychle jako PES, nebo se plouží jako želva.

